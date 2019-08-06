Стало известно, когда состоится первое заседание новой Рады

6 августа 2019, 16:57

Некоторые из новых назначений в Кабмине озвучат на первом заседании парламента.

Рада
Первое заседание новой Рады состоится 3 сентября / УНИАН

У Зеленского рассказали, когда состоится первое заседание Верховной Рады нового созыва.

Во время брифинга 6 августа представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус обьявил, что обновленный парламент соберется 3 сентября 2019 года.

По словам Геруса, некоторые из новых назначений в Кабинете министров будут озвучены на первом заседании парламента.

Ранее СМИ опубликовали полный список кандидатур от Слуги народа на должности в новой Раде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада заседание Рады
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:05
Лига чемпионов. Брюгге - Динамо: видео трансляция, подробности матча
17:04
Макгрегор назван самым популярным бойцом в мире
17:02
Ни дня без спорта: дочь Потапа в бикини похвалилась подтянутой фигурой
16:57
Стало известно, когда состоится первое заседание новой Рады Видео
16:55
Украинский язык в быту 75% жителей: Кабмин поставил цель на 10 лет
16:38
"Ваших детей заберем, а вас на фарш": власти РФ забирают младенца у семьи, участвовавшей в протестах
16:37
Речи Медведчука по суду проверят на сепаратизм
16:27
"Нурмагомедов, еще не дрался с таким жестким псом" - Масвидаль
16:26
"Мальчики по вызову": у Порошенко распсиховались по поводу "панамского" дела Видео
16:20
Майнили биткоины и прослушивали: в Украине раскрыли масштабную махинацию в суде
16:11
Кернес молит о помощи: "Нет смысла скрывать!"
16:01
У Зеленского предупредили о сокращении вдвое поставок дизтоплива из РФ
16:00
"Трубу закрыть и забыть, до задницы газ": Коломойский высказался об отношениях с Россией
15:56
"Иногда смотрим всей командой видео Шария" - Усик следит за блогером Видео
15:51
РосСМИ раструбили о новых переговорах Волкера с Сурковым по Донбассу
15:51
Полякова придумала наказание бабушке за "Корову Ночи" Видео
15:38
Массовая гибель медуз в Азовском море: эксперты пояснили в чем причина, и стоит ли бояться Видео
15:28
Признание Коломойского: Богдан – один из его ключевых юристов
15:22
Флаг раздора: в испанском отеле рассказали, что будет с возмутившим украинцев триколором
15:06
В Запорожской области пьяный коп сбил пешехода (фото)
14:57
Вероломные россияне решили засудить украинцев за компьютерную игру
14:48
Коломойский назвал главных фаворитов на пост премьер-министра
14:36
Политолог рассказал, зачем Зеленский поносит и распекает украинских чиновников
14:29
Загорелся двигатель: самолет British Airways совершил экстренную посадку Видео
14:29
Путин и Зеленский - как боксеры в ринге. И Зеленский выигрывает - The New York Times
14:22
"Большая ошибка": Радуцкий оценил вероятность своего назначения на место Супрун
14:13
"Корова ночи": Оля Полякова разыскивает бабушку-хейтера Видео
14:03
Выборы-2019: ЦИК официально закончила подсчет голосов
13:50
"Собрали манатки, валите к себе": Коломойский рассказал, как закончить войну на Донбассе
13:43
ГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова Фото Видео
13:38
Опасная зараза: почему на всех пляжах Одессы запретили купаться Видео
13:31
Сахар подорожает: в Укрцукре озвучили неутешительный прогноз
13:13
Свадьба Кары Делевинь и Эшли Бенсон оказалась "уткой"
13:12
"Перемирие" на Донбассе: в результате вражеских обстрелов погибли четверо бойцов ВСУ Видео
12:58
Коломойский рассказал, как "вербовал" кремлевского пропагандиста Соловьева
12:55
Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят и когда праздник в 2019 году Видео
12:51
Оккупированный Севастополь "поплыл": потоп превратил город в Венецию
12:17
В Украине остановили выдачу водительских удостоверений: стала известна причина
12:15
Синоптик рассказала, когда ждать возвращения 30-градусной жары Видео
11:57
Впервые за 5 лет: из Мариуполя запустили электрички в "серую зону"
11:56
Королева показала сексуальную девушку несовершеннолетнего сына
11:55
В Панаме завели дело по офшорным сделкам Порошенко Видео
11:29
Вояж на Мальдивы: в ГБР раскрыли детали нового дела против Порошенко Видео
11:25
Взрывы на военном складе в РФ: число жертв возросло Видео
11:11
Танці з зірками 2019: Серега и Анна Ризатдинова передали эстафету Видео
11:01
"Доступного" алкоголя больше не будет: Супрун пошла "войной" против боярышника
10:57
"Мэр из тебя, как марлевые трусы": Кличко нарвался на троллинг после привета Богдану Видео
10:56
Галь Гадот сыграет Хеди Ламарр: что известно о сериале
10:53
Второй Спас в августе 2019: кто и как отмечает Преображение Господне 6 августа
10:43
У Зеленского рассказали, как Украина будет работать с Россией в ПАСЕ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять