Стало известно, когда состоится первое заседание новой Рады

Первое заседание новой Рады состоится 3 сентября / УНИАН

У Зеленского рассказали, когда состоится первое заседание Верховной Рады нового созыва.

Во время брифинга 6 августа представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус обьявил, что обновленный парламент соберется 3 сентября 2019 года.

По словам Геруса, некоторые из новых назначений в Кабинете министров будут озвучены на первом заседании парламента.

Ранее СМИ опубликовали полный список кандидатур от Слуги народа на должности в новой Раде.