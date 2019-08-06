Стало известно, когда состоится первое заседание новой Рады

Некоторые из новых назначений в Кабмине озвучат на первом заседании парламента.
У Зеленского рассказали, когда состоится первое заседание Верховной Рады нового созыва.
Во время брифинга 6 августа представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус обьявил, что обновленный парламент соберется 3 сентября 2019 года.
По словам Геруса, некоторые из новых назначений в Кабинете министров будут озвучены на первом заседании парламента.
Ранее СМИ опубликовали полный список кандидатур от Слуги народа на должности в новой Раде.