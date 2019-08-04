Эксперт предупредил о рисках монобольшинства Слуги народа в новой Раде

Слуга народа способна создать монобольшинство в новой Раде / Reuters

Нет смысла говорить о формировании коалиции Слуги народа с какими-то другими политическими силами в новом парламенте, заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Вместе с тем он считает, что возможно лишь ситуативное объединение или меморандум о сотрудничестве политических сил в парламенте, причем такой меморандум может быть подписан с партией Голос или Батькивщиной.

При этом эксперт указал на риски формирования монопартийного большинства и предположил, что Слуга народа может пригласить в правительство представителей Голоса или Батькивщины, чтобы распределить риски и ответственность.

Читайте такжеВ Слуге народа рассказали о первоочередных законопроектах для новой Рады"Но пока все указывает на то, что они таким путем не пойдут, а пойдут все-таки путем монопартийного большинства и формирования правительства под себя, без привлечения других политических сил", - рассказал он во время чата в Главреде.

Кулик отметил, что "плюсом" этого является управляемость такой архитектуры власти со стороны Банковой. Еще одним "плюсом" он назвал то, что прохождение импульса от генерирования решения до его принятия и реализации сократится, поскольку это не потребует политического торга и договоренностей.

"Кроме того, это поможет завести целые команды в министерства и ведомства, не занимаясь распределением квот на уровне заместителей. Как у нас было раньше? Министр от одной политической партии, а два его заместителя - от других. И между ними происходила постоянная конкуренция и противостояние. То же было в Генеральной прокуратуре, СБУ и других ведомствах, когда разные группы влияния получали свою долю в этих ведомствах. В нынешних условиях можно будет завести цели команды, подчиненные руководителю, что позволит убрать квотирование, не делиться с другими центрами влиянием и должностями, а формировать дееспособное систему управления", - пояснил политолог.

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В то же время он указал и на существенный "минус": "Во время такого формирования исчезает система сдержек и противовесов. Это означает, что кто-то получит больше власти, чем нужно. И тогда снова возникнет соблазн восстановления коррупционных схем, узурпации власти, узурпации механизмов при принятии решений, игнорирование мнения специалистов и экспертов, или имитация экспертной дискуссии, игнорирование критики, ограничения критики, "закручивания гаек".

Читайте такжеСМИ рассказали, кто возглавит Слугу народа вместо РазумковаЭксперт также напомнил об определенных сигналах такого рода.

"В частности, задержание людей, которые распространяли газету Большой Киев с карикатурой на Зеленского, что является противоправным и незаконным. Это - первый сигнал о цензуре. Надеюсь, что на Банковой сделали выводы и не будут прибегать к таким действиям", - резюмировал Кулик.

Напомним, ранее в команде Зеленского назвали сроки формирования нового состава Кабмина.