У Зеленского назвали сроки формирования нового состава Кабмина

Новый парламент проведет первое заседание в первых числах сентября, считает Андрей Герус.
Новый состав правительства будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады, заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.
"Все будет очень быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден", - сказал он в эфире канала 1+1.
По его прогнозу, новый парламент проведет первое заседание в "первых числах сентября".
Он также считает, что партия Голос "если захочет, то может зайти в первый день нового парламента в коалицию".
Напомним, ранее в СНБО предложили реформировать Кабинет министров.