У Зеленского назвали сроки формирования нового состава Кабмина

Кабмин будет сформирован в начале работы парламента / УНИАН

Новый состав правительства будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады, заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

"Все будет очень быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден", - сказал он в эфире канала 1+1.

По его прогнозу, новый парламент проведет первое заседание в "первых числах сентября".

Он также считает, что партия Голос "если захочет, то может зайти в первый день нового парламента в коалицию".

Напомним, ранее в СНБО предложили реформировать Кабинет министров.