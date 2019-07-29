В СНБО предложили реформировать Кабинет министров

Александр Данилюк / Фото: Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк предложил провести в правительстве административную реформу и объединить Минфин с Минэконразвития.

Соответствующее заявление он озвучил в интервью порталу "24 канал". По мнению Данилюка, Кабмин должен быть компактным, поскольку в Украине давно бушует кадровый голод.

"Максимально 12-13 министров – это то, что я вижу. Как этого достичь? Надо уменьшать количество министерств. Возможно, объединять их по блокам. Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоцполитики и Минздрава", – добавил секретарь СНБО.

Кроме того, Данилюк резко выступил против формата "освобожденных" вице-премьер-министров. Он полагает, что каждый чиновник такого ранга должен параллельно возглавлять министерство.

"Нам не нужно такое количество вице-премьеров вообще. То есть один, чтобы замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности, это возможно. Остальных не надо, должно быть компактно", – подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилюк рассказал о запланированных реформах в госконцерне Укроборонпром и поведал о том, как будет реорганизована СБУ