Курбан Байрам 2019: Зеленский обратился к украинцам-мусульманам

Владимир Зеленский обратился к украинцам-мусульманам по случаю праздника Курбан Байрам / Reuters

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, которые исповедуют мусульманство, - поздравил с одним из главных мусульманских праздников - Курбан Байрам 2019.

Глава государства пожелал украинцам-мусульманам благополучия, процветания и крепкого здоровья, говорится на сайте президента.

Украинский лидер отметил, что благодаря Курбан Байраму появляется ощущение милосердия и примирения, праздник помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами.

Зеленский добавил, что высоко ценит работу мусульманских организаций Украины, которая направлена на утверждение мира и конструктивного взаимодействия между представителями разных религий и народов, и надеется на продуктивное сотрудничество в будущем.

/ Скриншот с president.gov.ua

Напомним, Курбан Байрам - с арабского переводится как "праздник жертвоприношения" - каждый год отмечается в разные даты. В 2019 году праздник начнут отмечать вечером 11 августа, а завершат - вечером 15 числа.