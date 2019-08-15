В новой Раде предложили создать 23 комитета: обнародован полный список

Депутатская подгруппа сконцентрировалась на количестве комитетов и подкорректировала их названия.
В новой Верховной Раде предлагается создать 23 комитета. Такое решение было принято на заседании Подготовительной депутатской группой, принявшей за основу и в целом создание соответствующего перечня.
Перед голосованием координатор первой рабочей подгруппы, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что "подгруппа сконцентрировалась на количестве комитетов и подкорректировала названия комитетов в связи с укрупнением, и большая, но очень позитивная дискуссия была по поводу предметов ведений".
"Результатом этой дискуссии является то, что сегодня мы выносим на рассмотрение подготовительной группы, чтобы сегодня мы утвердили количество и названия комитетов. Мы только предлагаем ВР, ВР может внести изменения и дополнения", - отметил он.
Читайте такжеВ Слуге народа рассказали, какие законы новая Рада рассмотрит в первую очередьСтефанчук озвучил названия комитетов, которые предлагаются Верховной Раде IX созыва:
1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
2. Комитет по бюджету
3. Комитет по вопросам экономического развития
4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики
5. Комитет по вопросам молодежи и спорта
6. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций
7. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений
8. Комитет по вопросам цифровой трансформации
9. Комитет по вопросам правовой политики
10. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики
11. Комитет по вопросам антикоррупционной политики
12. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности
Читайте такжеОптимизация Кабмина: какие министерства хотят сократить у Зеленского13. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
14. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
15. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
16. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
17. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
18. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования
19. Комитет по вопросам свободы слова
20. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины
21. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
22. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом
23. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Также в новой Раде решили не создавать специальную комиссию по приватизации.
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Во время голосования этого вопроса в целом из 27 участников подготовительной депутатской группы один человек проголосовал против, три воздержались, остальные - поддержали это предложение.
Напомним, ранее в Слуге народа рассказали, какие законы новая Рада рассмотрит в первую очередь.