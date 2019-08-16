Вернуть аннексированный полуостров: в Крыму высокопарно отреагировали на стратегию Киева

В Крыму отреагировали на стратегию Украины по возвращению полуострова / REUTERS

Стратегия Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию, которую озвучил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, является бессмыслицей и актом популизма, вызывающем иронию, заявил вице-спикер Крымского полуострова Владимир Бобков.

Отметим, Украина планирует провести правовую реформу, которая установила бы на территории Крыма и Донбасса режим переходного правосудия. Такой режим нужен для устранения нарушений прав граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления и возмещения убытков.

Так вот, Бобков отметил, что властям Украины следовало бы закончить боевые действия в зоне разграничения с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР", а также начать выстраивать цивилизованные отношения с Крымом.

"Пока вместо какой-либо реальных действий, направленных на созидание, киевские власти демонстрируют политику в чистом виде", — подчеркнул Бобков, передает РИА "Новости".

Кроме того, вице-спикер посоветовал Украине разработать стратегию развития собственного государства, которое последние 30 лет развивается хаотично, заключил он.

Читайте также"Освобождайте!": в Украине озвучили условие возврата воды в КрымНапомним, ранее Россия предложила Киеву "взаимовыгодный" договор. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет подчеркнул, что за последние годы власти Крыма смогли приспособиться к условиям, создавшимся после перекрытия Северо-Крымского канала Киевом, однако Украине и России всё же стоит обсудить данный вопрос.

Депутат заявил, что с точки зрения экономики Украине также было бы выгодно поднять тему возобновления подачи воды по каналу, так как перекрытие водоснабжения привело к заболачиванию земель в Херсонской области.