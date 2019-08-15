У Зеленского озвучили план по возвращению Донбасса и Крыма

Руслан Рябошапка предлагает в вопросе Крыма и Донбасса анализировать мировой опыт / УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о старте разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

"Территории Донбасса и Крыма — это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, на ней проживающие, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 миллиона вынужденно перемещенных лиц. И еще много проблем", - цитирует его Интерфакс-Украина.

По словам представителя команды президента, во избежание хаоса украинские власти должны урегулировать процесс возвращения территорий.

Читайте такжеМоскаль рассказал, как остановить войну на ДонбассеРябошапка предлагает провести правовую реформу, которая установила бы на территории Крыма и Донбасса режим переходного правосудия. Он необходим для устранения нарушений прав граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления и возмещения убытков.

По мнению чиновника, такой режим должен соответствовать принципам международного гуманитарного и уголовного права. Он добавил, что Украина не имеет национального опыта постконфликтного урегулирования, поэтому важно проанализировать международную практику.

Напомним, более 60 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано от жителей оккупированных территорий Донбасса.