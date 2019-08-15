"Наплыв желающих": в РФ назвали число жителей "ЛДНР", получивших российское гражданство

15 августа 2019, 16:44

В МВД РФ рассказали о большом количестве желающих получить российское гражданство.

паспорт РФ
паспорт РФ / Фото: УНИАН

Более 60 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано от жителей оккупированных территорий Донбасса.

Об этом журналистам рассказала руководитель Главного управления по вопросам миграции Министерстве внутренних дел Российской Федерации Валентина Казакова.

Она подчеркнула, что из них гражданство получили уже более 25 тысяч человек, передает ТАСС.

Казакова добавила, что в ведомстве планируют увеличить штатную численность миграционных подразделений "из-за наплыва желающих получить российское гражданство".

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины гражданам России.

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Донбасс ДНР Россия ЛНР гражданство ЛДНР Украина
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