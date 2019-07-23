Никаких пенсионеров: Журналисты выяснили, кому россияне выдают паспорта на Донбассе

23 июля 2019, 13:18

Несмотря на громогласные заявления Кремля, пока число выданных жителям оккупированных районов Донбасса российских паспортов относительно невелико.

Паспорт
Российский паспорт / УНИАН

Во временно оккупированных районах Донбасса происходит выдача российских паспортов людям трудоспособного возраста, а также боевикам из группировок "Л/ДНР".

Об этом сообщают журналисты программы Гроші, которая выходит в эфир на телеканале 1+1.

По их данным, всего за почти три месяца, минувшие с дня запущенной Владимиром Путиным российской паспортизации Донбасса, таковые документы в захваченных районах Луганщины были выданы 343 гражданским. В захваченных районах Донетчины - 511 людям. 

Также есть сведения, что несколько тысяч российских паспортов выданы боевикам из группировок "Л/ДНР".  Соответственно, россияне и их местные приспешники не желают выдавать документы тамошним пенсионерам − чтобы экономить миллионы рублей.

Напомним, ранее Владимир Путин поcтавил свою подпись под указом, устанавливающим упрощенный порядок получения российских паспортов жителям не только оккупированной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных официальному Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.  По этому поводу мгновенно прореагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Выдача российских паспортов жителям ЛДНР

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

Сам Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Указ вызвал резкую реакцию украинского лидера: новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинцы по различным причинам могут согласится на получение российского паспорта, но в перспективе это не будет иметь положительный результат, поскольку все граждане понимают разительное отличие России от Украины:

Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.

Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.

В США отметили, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса - "крайне провокационная акция", которая создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, а спецпредставитель Белого дома по Украине Курт Волкер назвал шаг Путина "сценарием по оккупации".

Тем не менее, 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям территорий Донецкой области, а 6 мая пункт по приему документов желающих получить российское гражданство открылся в Луганске.

В начале мая глава МИД Украины Павел Климкин аноснировал "действенный ответ" на выдачу российских паспортов, а предложенные шаги станут для Кремля "сюрпризом".  На следующий день после заявления Климкина Кабмин принял решение не признавать паспорта, выданные Украинской на территории ЛНР и ДНР. Также было решено "обратиться к партнером" с просьбой о непризнании таких паспортов при пересечении границ других стран.

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Донбасс Россия паспорт Владимир Путин
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