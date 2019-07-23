Никаких пенсионеров: Журналисты выяснили, кому россияне выдают паспорта на Донбассе

Российский паспорт / УНИАН

Во временно оккупированных районах Донбасса происходит выдача российских паспортов людям трудоспособного возраста, а также боевикам из группировок "Л/ДНР".

Об этом сообщают журналисты программы Гроші, которая выходит в эфир на телеканале 1+1.

По их данным, всего за почти три месяца, минувшие с дня запущенной Владимиром Путиным российской паспортизации Донбасса, таковые документы в захваченных районах Луганщины были выданы 343 гражданским. В захваченных районах Донетчины - 511 людям.

Также есть сведения, что несколько тысяч российских паспортов выданы боевикам из группировок "Л/ДНР". Соответственно, россияне и их местные приспешники не желают выдавать документы тамошним пенсионерам − чтобы экономить миллионы рублей.

Напомним, ранее Владимир Путин поcтавил свою подпись под указом, устанавливающим упрощенный порядок получения российских паспортов жителям не только оккупированной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных официальному Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года. По этому поводу мгновенно прореагировал президент Украины Владимир Зеленский.