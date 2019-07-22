Раздача российских паспортов на Донбассе: у Путина лаконично ответили на угрозы Украины

Россия продолжит раздавать свои паспорта / RatingBet

Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.

"Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. (...) А санкции — дело пустое", — передает РИА Новости в понедельник, 22 июля.

Напомним, ранее в СНБО заговорили о новых санкциях за паспортизацию РФ жителей Донбасса.

"Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на упрощение Путиным выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. У Зеленского считают, что упрощение Путиным предоставления гражданства РФ украинцам создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта на Донбассе и реинтеграции территории, приверженность к которым российское руководство неоднократно декларировало.