В СНБО заговорили о новых санкциях за паспортизацию РФ жителей Донбасса

В Украине отреагировали на паспортизацию РФ жителей Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк оценил намерение России выдавать паспорта РФ на Донбассе.

По его словам, украинские власти рассматривают возможность введения национальных санкций.

"Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - сказал Данилюк в комментарии Интерфакс-Украина.

Напомним, президент РФ Владимир Ранее Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на подписание Путиным указа — поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.