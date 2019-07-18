У Путина оценили намерение Украины выдавать паспорта этническим украинцам

Киева намерен выдавать паспорта этническим украинцам / REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение Украины выдавать свои паспорта этническим украинцам.

По его словам, Россия не признает двойное гражданство, а даже если россияне получат второе гражданство, "они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями".

Он также подчеркнул, что не готов сказать, сколько граждан РФ захотят получить украинские паспорта после указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства.

"Этого я вам не могу сказать. Я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение", - сказал Песков.

В то же время намерение Киева выдавать паспорта этническим украинцам он назвал внутренним делом Украины.

Читайте такжеХ-файлы: В СНБО засекретили ответные меры на финт Путина с паспортами для жителей Донбасса"Собственно, как и внутреннее дело России - принимать решения, которые были формализованы президентом, с подписанием соответствующего указа. Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик, и эта тема поднималась в ходе последней прямой линии. Вот, собственно, она давно зрела, поэтому реакция вполне обоснована. Повторяю, это внутреннее дело Украины", - добавил Песков.

Ранее Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на подписание Путиным указа — поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.