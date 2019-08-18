Вожак "слуг народа" рассказал, куда подевался его бизнес

Дмитрий Разумков рассказал, куда подевался его бизнес / скриншот

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков, который может стать спикером новоизбранной Верховной Рады Украины, переписал свой бизнес на жену.

"Но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", - сообщил Разумков, передает НВ.

Отметим, что Разумков до недавнего времени руководил собственным бизнес-проектом – консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков сделал важное заявление о возвращении Донбасса и Крыма в Украину. "Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов", - сказал Разумков.

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