Вожак "слуг народа" рассказал, куда подевался его бизнес

Дмитрий Разумков рассказал, что переписал свой бизнес на супругу
Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков, который может стать спикером новоизбранной Верховной Рады Украины, переписал свой бизнес на жену.
"Но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", - сообщил Разумков, передает НВ.
Отметим, что Разумков до недавнего времени руководил собственным бизнес-проектом – консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group.
Напомним, ранее Дмитрий Разумков сделал важное заявление о возвращении Донбасса и Крыма в Украину. "Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов", - сказал Разумков.
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