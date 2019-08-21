Стало известно, сколько комитетов в Раде хотят в партии Зеленского

Продолжаются последние пертурбации перед запуском работы Верховной Рады IX созыва - теперь вот в дело вступила партия Слуга народа.
Представители политсилы президента Владимира Зеленского, партии Слуга народа, предлагают сформировать комитеты Верховной Рады "по пропорциональному принципу". Такие выводы можно сделать благодаря недавнему заявлению руководителя партии Дмитрия Разумкова и таблицы с возможным распределением представителей фракций в комитетах, которую опубликовала на своей странице в социальной Facebook вице-премьер-министр Украины и новоизбранный депутат от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Следовательно, в случае, если предложение Слуги народа будет принято, фракция президентской партии получит большинство во всех комитетах Верховной Рады.
Напомним, ранее в новой Раде предложили создать более двадцати комитетов − обнародован полный перечень. До этого стало известно, какие комитеты в Раде хотят Петр Порошенко и его партия Европейская солидарность.