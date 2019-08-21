Стало известно, сколько комитетов в Раде хотят в партии Зеленского

21 августа 2019, 10:48

Продолжаются последние пертурбации перед запуском работы Верховной Рады IX созыва - теперь вот в дело вступила партия Слуга народа.

слуга народа
Съезд партии Слуга народа / Facebook политсилы

Представители политсилы президента Владимира Зеленского, партии Слуга народа, предлагают сформировать комитеты Верховной Рады "по пропорциональному принципу". Такие выводы можно сделать благодаря недавнему заявлению руководителя партии Дмитрия Разумкова и таблицы с возможным распределением представителей фракций в комитетах, которую опубликовала на своей странице в социальной Facebook вице-премьер-министр Украины и новоизбранный депутат от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Следовательно, в случае, если предложение Слуги народа будет принято, фракция президентской партии получит большинство во всех комитетах Верховной Рады.

Напомним, ранее в новой Раде предложили создать более двадцати комитетов − обнародован полный перечень. До этого стало известно, какие комитеты в Раде хотят Петр Порошенко и его партия Европейская солидарность.

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Верховная Рада комитеты Слуга народа Дмитрий Разумков
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