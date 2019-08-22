Нардеп от Слуги народа сложил мандат: консультанта из шоу экстрасенсов заменила менеджер Квартала

ЦИК, ЦВК, Центризбирком / УНИАН

В Центральную избирательную комиссию поступило заявление от избранного народного депутата по списку партии Слуга народа Андрея Лысюка (№69 в избирательном списке партии) об отказе от депутатского мандата.

В этой связи ЦИК признала Лысюка таковым, который не получил мандат, и признала избранной Елену Хоменко (№129 в избирательном списке партии).

Как подчеркнула член ЦИК Екатерина Махницкая, 21 августа Лысюк лично подал в Комиссию заявление об отказе от депутатского мандата.

Таким образом, согласно ч.4 ст.101 закона о выборах народных депутатов, ЦИК должна признать избранным следующего по очередности кандидата в нардепы, которой является Хоменко.

Отметим, что Лысюк является главой адвокатского объединения и научным консультантом шоу Следствие ведут экстрасенсы. Хоменко занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов студии Квартал 95.

Напомним, ранее в Центризбиркоме рассказали, сколько миллионов гривен потратили партии на досрочных выборах в Верховную Раду 2019.