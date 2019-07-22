Какие нардепы по спискам партий проходят в Раду: имена

Политпартии подсчитывают, кто из списка получит кресло в Раде / Reuters

По результатам Национального экзит-пола в Верховную Раду попадают пять политических партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

По предварительным данным, партия президента Владимира Зеленского Слуга народа получит в новоизбранном парламенте 125 мест и ее список будет выглядеть следующим образом:

Лидер партии и директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков; Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук; Доктор юридических наук Ирина Венедиктова; Волонтер, основатель организации "Народный проект" Давид Арахамия (Давид Браун); Активистка и основатель ООО "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко; Руководитель digital-направления штаба партии Михаил Федоров; Руководитель предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко; Эксперт "Центра противодействия коррупции" и по налоговому законодательству Анастасия Красносельская; Гендиректро телеканала "1+1" Александр Ткаченко; Олимпийский призер Жан Беленюк; Эксперт по вопросам образования Сергей Бабак; Бывший советник главы МВД, экономист Владислав Криклий; Руководительница направления "Строительство" в организации "Офис эффективного регулирования" Елена Шуляк; Правозащитник Дмитрий Наталуха, Продюсер, основательница Yellow Blue Strategy Елизавета Ясько; Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель; Бывший член НКРЭКУ, представитель президента в Кабмине Андрей Герус; Эксперт в области медицины, врач Михаил Радуцкий; Эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский; Эксперт по вопросам налогообложения, банковского права Даниил Гетманцев; Юрист, специалист по развитию частного сектора Денис Малюська; Кум жены Виктора Медведчука, замдиректора ООО "Текам Плюс" Андрей Холодов; Внештатный советник президента, режиссер Гео Лерос; Адвокат Сергей Кальченко; Руководитель ООО "Квартал-Концерт" и Летний театр "Морвокзал" Максим Ткаченко; Предприниматель Егор Чернев; Экс-глава коммуникаций творческого объединения Babylon’13 и основатель медиаресурса EuromaidanPR Святослав Юраш; Кинопродюсер, предприниматель Павел Сушко; Эксперт по международным отношениям, децентрализации, вопросам безопасности Ирина Верещук; Эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи Александр Кубраков; Предприниматель Юлия Диденко; Предприниматель и глава общественной организации "Время действий" Дмитрий Соломчук; Волонтер, председатель комитета по фандрайзингу Украинской ассоциации студентов Михаил Ананченко; Эксперт по вопросам обороны и безопасности Анна Коваленко; Прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами Днепропетровской области Владлен Неклюдов; Предприниматель в области ивентов и производства контента Игорь Кривошеев; Адвокат, эксперт по вопросам правосудия Сергей Ионушас; Директор ООО "Смелянский Литейный Завод", офицер запаса Александр Завитневич; Директор Дочернего предприятия "Производственно-техническая агентство" Вадим Струневич; Генеральный директор Международного брендингового агентства, основатель студии графического дизайна VoronovDesign Владимир Воронов; Предприниматель, владелец компании "Атлантик-Юмма" Юрий Аристов; Директора ООО "Растро", совладелец строительной компании ООО "Биант" Юрий Кисель; Адвокат, эксперт по конституционного, административного и избирательного права Вадим Галайчук; Генеральный директор УНИАН и финансовый директор "ООО "1+1 Интернет" Артем Ковалев; Председатель общественной организации "Волынский актив молодежи" Валерий Стернийчук; Доктор юридических наук Галина Михайлюк; Юрист, бывший директор правовой и законотворческой работы Госкомпредпринимательства Роман Бабий; Адвокат, эксперт по административному праву Александр Качура; Генеральный директор директората стратегического планирования и евроинтеграции Минобразования Анна Новосад; Предприниматель Артем Культенко; Генеральный директор частного предприятия "Ладно" Олег Марусяк; Аграрий и депутат Харьковского областного совета Николай Кириченко; Гендиректор Украинской федерации страхования Галина Третьякова; Финансовый директор ООО "Прометей-газ 1" Павел Халимон; Журналист, главный редактор рейтингового издания "Топ-100. Рейтинги крупнейших" Елена Мошенец; Украинская легкоатлетка, трехкратная чемпионка Европы Ольга Саладуха; Преподаватель, доцент Национального университета пищевых технологий (НУПТ) Ольга Коваль; Экс-главный консультант управления обеспечения деятельности членов комиссии секретариата ЦИК Алина Загоруйко; Эксперт по вопросам экологии, правовым вопросам Олег Бондаренко; Операционный директор компании SMMSTUDIO Михаил Крячко; Эксперт по социологии и международных отношений Марина Бардина; Ведущий специалист департамента обучения и развития персонала в компаниях "Эпицентр" и "Новая линия" Людмила Марченко; Руководитель архитектурного бюро 33BY Architecture Иван Юнаков; Политический эксперт и обозреватель Дарья Володина; Юрист в области криминального и международного права Ольга Савченко; Менеджер гостичного хозяйства Оксана Гринчук; Юрист, эксперт по вопросам экспорта и привлечения инвестиций Владимир Козак; Директор юридической компании Hillmont Partners Андрей Лысюк; Соучредитель и директор ООО "Сова-Консалтинг" и ТМ "Сова Александр Георгиевич" Александр Сова; Юрист, ученый Владимир Ватрас; Юрист, инженер, предприниматель Роман Мулик; Глава Украинского зернового союза Олег Тарасов; Медийщик и политолог Анатолий Костюх; Историк Евгений Брагар; Эксперт по вопросам местного самоуправления Виталий Безгин; Предприниматель, директор ООО "Первый мясный дом" Александр Салийчук; Экономист, ученый Элла Репина; Бывший глава киевского городского объединения "Самопомочи" Арсений Пушкаренко; Председатель правления Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий; Ведущий специалист отдела международных отношений Андрей Клочко; Член Совета молодых ученых при Минобразования, стипендиант президента Украины Юлия Овчинникова; Эксперт по внедрению системы E-government и народовластия Александр Мережко; Экономист, бизнесмен Алексей Устенко; Сценарист студии "Квартал 95" Александр Кабанов; Эксперт по вопросам государства и конституционализма Федор Вениславский; Директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион" Лада Булах; Адвокат Евгений Петруняк; Медиа-эксперт и руководитель Центра контент-анализа Александр Мариковский; Глава Интернет-ассоциации Украины, основатель журнала Wireless Ukraine Александр Федиенко; Операционный директор ГП "Prozorro.Продажи" Андрей Мотовиловец; Судебный эксперт в Харьковском научно-исследовательськом экспертно-криминилистическом центре МВД Анна Колесник; Активистка и блогер Елизавета Богуцкая; Предприниматель Артем Нагаевский; Эксперт по коммуникациям, политического и медиа-консалтинга Никита Потураев; Директор компании Интерплекс Павел Якименко; Замглавы управления по маркетингу и продаже вертолетной техники компании "Мотор Сич" Артем Кунаев; Юрист и доктор наук в области права Дмитрий Припутень; Заместитель военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины Максим Павлюк; Политолог, кандидат политических наук Василий Мокан; Советница и спикер министра экономического развития и торговли Роксолана Пидласа; Адвокат Богдан Торохтий; Стоматолог и эксперт по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева; Бухгалтер Маргарита Шол; Адвокат, замглавы Совета адвокатов Одеской области Андрей Костин; HG директор, основатель Общества с ограниченной ответственностью "Интершина УА" Руслан Горбенко; Юрист международной компании DLA Piper Ukraine Андрей Жупанин; Предприниматель и волонтер ОО "Команда СЭ" Ростислав Тистык; Эксперт по коммуникациям, глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук; Политический аналитик, специалист в области конфликтного менеджмента Нелли Яковлева; Член общественного совета при Черниговской ОГА Сергей Гривко; Правозащитник Петр Павловский; Специалист по страхованию Ирина Аллахвердиева; Учредитель организации "Общественный актив Ивано-Франковска" Елена Винтоняк; Директор ООО "Макрус ЛТД" Юрий Заславский; Юрист Андрей Задорожный; Владелец ряда строительных и энергетических компаний Остап Шипайло; Директор компаний "Духм’яна піч" и "Флауэр Сервис" Иван Шинкаренко; Профессор кафедры конституционного права юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Ольга Совгиря; Специалист по молодежной политике Владимир Крейденко; Тарас Тарасенко — основатель юридической компании СТС Тарас Тарасенко. Соучредитель юридической фирмы Сольский и партнеры Николай Сольский; Консультант аппарата Верховной Рады Павел Фролов; Соучредитель ООО Консалтинговая компания Новиков и партнеры Михаил Новиков; Предприниматель Виктория Подгорная; Директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО Квартал 95 Елена Хоменко.

Партия бизнесмена Виктора Медведчука Оппозиционная платформа – За жизнь может получить 33 депутатских мандата:

Юрий Бойко Вадим Рабинович Виктор Медведчук Наталья Королевская Сергей Левочкин Нестор Шуфрич Василий Нимченко Сергей Ларин Сергей Дунаев Тарас Козак Вадим Столар Юлий Иоффе Михаил Папиев Игорь Абрамович Дмитрий Исаенко Николай Скорик Григорий Суркис Игорь Кисилев Юрий Загородний Анатолий Бурмич Юлия Левочкина Александр Колтунович Григорий Мамка Владимир Кальцев Юрий Павленко Наталья Приходько Виктор Черный Виталий Борт Михаил Макаренко Олег Волошин Татьяна Плачкова Александр Пузанов Суто Мамоян

Политсила экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность может получить в парламенте порядка 25 мест:

Петр Порошенко Андрей Парубий Ирина Геращенко Михаил Забродский София Федина Мустафа Джемилев Яна Зинкевич Ахтем Чийгоз Олег Синютка Иванна Климпуш — Цинцадзе Артур Герасимов Степан Кубив Ирина Фриз Нина Южанина Ирина Луценко Виктория Сюмар Владимир Арьев Ростислав Павленко Николай Величкович Сергей Алексеев Руслан Князевич Максим Саврасов Мария Ионова Наталья Бойко Владимир Вятрович

Всеукраинское объединение Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко займет в Раде, предположительно, 23 депутатских кресла:

Юлия Тимошенко Сергей Тарута Валентин Наливайченко Сергей Соболев Елена Кондратюк Иван Кириленко Андрей Кожемякин Григорий Немыря Сергей Власенко Валерий Дубиль Абдуллин Александр Крулько Иван Лабунская Анжелика Бондарев Константин Цимбалюк Михаил Данилов Виталий Белькова Ольга Кучеренко Алексей Николаенко Андрей Волынец Михаил Пузийчук Андрей Шкрум Алена Кабаченко Владимир

Наименьшее количество своих единомышленников сможет делегировать в парламент политсила лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука Голос:

Святослав Вакарчук Юлия Клименко Кира Рудык Ярослав Железняк Александра Устинова Олег Макаров Ярослав Юрчишин Сергей Рахманин Соломия Бобровская Ольга Стефанишина Александр Курдытык Владимир Цибаль Андрей Осыдчук Роман Костенко Роман Лозинский Инна Совсун Леся Василенко Рустем Умеров

Следует добавить, что точное количество мест представителей политических партий в Верховной Раде будет известно после объявления ЦИК официальных результатов внеочередных парламентских выборов.

Напомним, лидер Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук заявил, что возглавляемая им политсила в новоизбранном парламенте будет находится в оппозиции к политической силе президента Владимира Зеленского Слуга народа.