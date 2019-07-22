Какие нардепы по спискам партий проходят в Раду: имена

Слуга народа, предварительно, получит около 125 мест.
По результатам Национального экзит-пола в Верховную Раду попадают пять политических партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.
По предварительным данным, партия президента Владимира Зеленского Слуга народа получит в новоизбранном парламенте 125 мест и ее список будет выглядеть следующим образом:
- Лидер партии и директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков;
- Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук;
- Доктор юридических наук Ирина Венедиктова;
- Волонтер, основатель организации "Народный проект" Давид Арахамия (Давид Браун);
- Активистка и основатель ООО "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко;
- Руководитель digital-направления штаба партии Михаил Федоров;
- Руководитель предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко;
- Эксперт "Центра противодействия коррупции" и по налоговому законодательству Анастасия Красносельская;
- Гендиректро телеканала "1+1" Александр Ткаченко;
- Олимпийский призер Жан Беленюк;
- Эксперт по вопросам образования Сергей Бабак;
- Бывший советник главы МВД, экономист Владислав Криклий;
- Руководительница направления "Строительство" в организации "Офис эффективного регулирования" Елена Шуляк;
- Правозащитник Дмитрий Наталуха,
- Продюсер, основательница Yellow Blue Strategy Елизавета Ясько;
- Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель;
- Бывший член НКРЭКУ, представитель президента в Кабмине Андрей Герус;
- Эксперт в области медицины, врач Михаил Радуцкий;
- Эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский;
- Эксперт по вопросам налогообложения, банковского права Даниил Гетманцев;
- Юрист, специалист по развитию частного сектора Денис Малюська;
- Кум жены Виктора Медведчука, замдиректора ООО "Текам Плюс" Андрей Холодов;
- Внештатный советник президента, режиссер Гео Лерос;
- Адвокат Сергей Кальченко;
- Руководитель ООО "Квартал-Концерт" и Летний театр "Морвокзал" Максим Ткаченко;
- Предприниматель Егор Чернев;
- Экс-глава коммуникаций творческого объединения Babylon’13 и основатель медиаресурса EuromaidanPR Святослав Юраш;
- Кинопродюсер, предприниматель Павел Сушко;
- Эксперт по международным отношениям, децентрализации, вопросам безопасности Ирина Верещук;
- Эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи Александр Кубраков;
- Предприниматель Юлия Диденко;
- Предприниматель и глава общественной организации "Время действий" Дмитрий Соломчук;
- Волонтер, председатель комитета по фандрайзингу Украинской ассоциации студентов Михаил Ананченко;
- Эксперт по вопросам обороны и безопасности Анна Коваленко;
- Прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами Днепропетровской области Владлен Неклюдов;
- Предприниматель в области ивентов и производства контента Игорь Кривошеев;
- Адвокат, эксперт по вопросам правосудия Сергей Ионушас;
- Директор ООО "Смелянский Литейный Завод", офицер запаса Александр Завитневич;
- Директор Дочернего предприятия "Производственно-техническая агентство" Вадим Струневич;
- Генеральный директор Международного брендингового агентства, основатель студии графического дизайна VoronovDesign Владимир Воронов;
- Предприниматель, владелец компании "Атлантик-Юмма" Юрий Аристов;
- Директора ООО "Растро", совладелец строительной компании ООО "Биант" Юрий Кисель;
- Адвокат, эксперт по конституционного, административного и избирательного права Вадим Галайчук;
- Генеральный директор УНИАН и финансовый директор "ООО "1+1 Интернет" Артем Ковалев;
- Председатель общественной организации "Волынский актив молодежи" Валерий Стернийчук;
- Доктор юридических наук Галина Михайлюк;
- Юрист, бывший директор правовой и законотворческой работы Госкомпредпринимательства Роман Бабий;
- Адвокат, эксперт по административному праву Александр Качура;
- Генеральный директор директората стратегического планирования и евроинтеграции Минобразования Анна Новосад;
- Предприниматель Артем Культенко;
- Генеральный директор частного предприятия "Ладно" Олег Марусяк;
- Аграрий и депутат Харьковского областного совета Николай Кириченко;
- Гендиректор Украинской федерации страхования Галина Третьякова;
- Финансовый директор ООО "Прометей-газ 1" Павел Халимон;
- Журналист, главный редактор рейтингового издания "Топ-100. Рейтинги крупнейших" Елена Мошенец;
- Украинская легкоатлетка, трехкратная чемпионка Европы Ольга Саладуха;
- Преподаватель, доцент Национального университета пищевых технологий (НУПТ) Ольга Коваль;
- Экс-главный консультант управления обеспечения деятельности членов комиссии секретариата ЦИК Алина Загоруйко;
- Эксперт по вопросам экологии, правовым вопросам Олег Бондаренко;
- Операционный директор компании SMMSTUDIO Михаил Крячко;
- Эксперт по социологии и международных отношений Марина Бардина;
- Ведущий специалист департамента обучения и развития персонала в компаниях "Эпицентр" и "Новая линия" Людмила Марченко;
- Руководитель архитектурного бюро 33BY Architecture Иван Юнаков;
- Политический эксперт и обозреватель Дарья Володина;
- Юрист в области криминального и международного права Ольга Савченко;
- Менеджер гостичного хозяйства Оксана Гринчук;
- Юрист, эксперт по вопросам экспорта и привлечения инвестиций Владимир Козак;
- Директор юридической компании Hillmont Partners Андрей Лысюк;
- Соучредитель и директор ООО "Сова-Консалтинг" и ТМ "Сова Александр Георгиевич" Александр Сова;
- Юрист, ученый Владимир Ватрас;
- Юрист, инженер, предприниматель Роман Мулик;
- Глава Украинского зернового союза Олег Тарасов;
- Медийщик и политолог Анатолий Костюх;
- Историк Евгений Брагар;
- Эксперт по вопросам местного самоуправления Виталий Безгин;
- Предприниматель, директор ООО "Первый мясный дом" Александр Салийчук;
- Экономист, ученый Элла Репина;
- Бывший глава киевского городского объединения "Самопомочи" Арсений Пушкаренко;
- Председатель правления Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий;
- Ведущий специалист отдела международных отношений Андрей Клочко;
- Член Совета молодых ученых при Минобразования, стипендиант президента Украины Юлия Овчинникова;
- Эксперт по внедрению системы E-government и народовластия Александр Мережко;
- Экономист, бизнесмен Алексей Устенко;
- Сценарист студии "Квартал 95" Александр Кабанов;
- Эксперт по вопросам государства и конституционализма Федор Вениславский;
- Директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион" Лада Булах;
- Адвокат Евгений Петруняк;
- Медиа-эксперт и руководитель Центра контент-анализа Александр Мариковский;
- Глава Интернет-ассоциации Украины, основатель журнала Wireless Ukraine Александр Федиенко;
- Операционный директор ГП "Prozorro.Продажи" Андрей Мотовиловец;
- Судебный эксперт в Харьковском научно-исследовательськом экспертно-криминилистическом центре МВД Анна Колесник;
- Активистка и блогер Елизавета Богуцкая;
- Предприниматель Артем Нагаевский;
- Эксперт по коммуникациям, политического и медиа-консалтинга Никита Потураев;
- Директор компании Интерплекс Павел Якименко;
- Замглавы управления по маркетингу и продаже вертолетной техники компании "Мотор Сич" Артем Кунаев;
- Юрист и доктор наук в области права Дмитрий Припутень;
- Заместитель военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины Максим Павлюк;
- Политолог, кандидат политических наук Василий Мокан;
- Советница и спикер министра экономического развития и торговли Роксолана Пидласа;
- Адвокат Богдан Торохтий;
- Стоматолог и эксперт по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева;
- Бухгалтер Маргарита Шол;
- Адвокат, замглавы Совета адвокатов Одеской области Андрей Костин;
- HG директор, основатель Общества с ограниченной ответственностью "Интершина УА" Руслан Горбенко;
- Юрист международной компании DLA Piper Ukraine Андрей Жупанин;
- Предприниматель и волонтер ОО "Команда СЭ" Ростислав Тистык;
- Эксперт по коммуникациям, глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук;
- Политический аналитик, специалист в области конфликтного менеджмента Нелли Яковлева;
- Член общественного совета при Черниговской ОГА Сергей Гривко;
- Правозащитник Петр Павловский;
- Специалист по страхованию Ирина Аллахвердиева;
- Учредитель организации "Общественный актив Ивано-Франковска" Елена Винтоняк;
- Директор ООО "Макрус ЛТД" Юрий Заславский;
- Юрист Андрей Задорожный;
- Владелец ряда строительных и энергетических компаний Остап Шипайло;
- Директор компаний "Духм’яна піч" и "Флауэр Сервис" Иван Шинкаренко;
- Профессор кафедры конституционного права юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Ольга Совгиря;
- Специалист по молодежной политике Владимир Крейденко;
- Тарас Тарасенко — основатель юридической компании СТС Тарас Тарасенко.
- Соучредитель юридической фирмы Сольский и партнеры Николай Сольский;
- Консультант аппарата Верховной Рады Павел Фролов;
- Соучредитель ООО Консалтинговая компания Новиков и партнеры Михаил Новиков;
- Предприниматель Виктория Подгорная;
- Директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО Квартал 95 Елена Хоменко.
Партия бизнесмена Виктора Медведчука Оппозиционная платформа – За жизнь может получить 33 депутатских мандата:
- Юрий Бойко
- Вадим Рабинович
- Виктор Медведчук
- Наталья Королевская
- Сергей Левочкин
- Нестор Шуфрич
- Василий Нимченко
- Сергей Ларин
- Сергей Дунаев
- Тарас Козак
- Вадим Столар
- Юлий Иоффе
- Михаил Папиев
- Игорь Абрамович
- Дмитрий Исаенко
- Николай Скорик
- Григорий Суркис
- Игорь Кисилев
- Юрий Загородний
- Анатолий Бурмич
- Юлия Левочкина
- Александр Колтунович
- Григорий Мамка
- Владимир Кальцев
- Юрий Павленко
- Наталья Приходько
- Виктор Черный
- Виталий Борт
- Михаил Макаренко
- Олег Волошин
- Татьяна Плачкова
- Александр Пузанов
- Суто Мамоян
Политсила экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность может получить в парламенте порядка 25 мест:
- Петр Порошенко
- Андрей Парубий
- Ирина Геращенко
- Михаил Забродский
- София Федина
- Мустафа Джемилев
- Яна Зинкевич
- Ахтем Чийгоз
- Олег Синютка
- Иванна Климпуш — Цинцадзе
- Артур Герасимов
- Степан Кубив
- Ирина Фриз
- Нина Южанина
- Ирина Луценко
- Виктория Сюмар
- Владимир Арьев
- Ростислав Павленко
- Николай Величкович
- Сергей Алексеев
- Руслан Князевич
- Максим Саврасов
- Мария Ионова
- Наталья Бойко
- Владимир Вятрович
Всеукраинское объединение Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко займет в Раде, предположительно, 23 депутатских кресла:
- Юлия Тимошенко
- Сергей Тарута
- Валентин Наливайченко
- Сергей Соболев
- Елена Кондратюк
- Иван Кириленко
- Андрей Кожемякин
- Григорий Немыря
- Сергей Власенко
- Валерий Дубиль
- Абдуллин Александр
- Крулько Иван
- Лабунская Анжелика
- Бондарев Константин
- Цимбалюк Михаил
- Данилов Виталий
- Белькова Ольга
- Кучеренко Алексей
- Николаенко Андрей
- Волынец Михаил
- Пузийчук Андрей
- Шкрум Алена
- Кабаченко Владимир
Наименьшее количество своих единомышленников сможет делегировать в парламент политсила лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука Голос:
- Святослав Вакарчук
- Юлия Клименко
- Кира Рудык
- Ярослав Железняк
- Александра Устинова
- Олег Макаров
- Ярослав Юрчишин
- Сергей Рахманин
- Соломия Бобровская
- Ольга Стефанишина
- Александр Курдытык
- Владимир Цибаль
- Андрей Осыдчук
- Роман Костенко
- Роман Лозинский
- Инна Совсун
- Леся Василенко
- Рустем Умеров
Следует добавить, что точное количество мест представителей политических партий в Верховной Раде будет известно после объявления ЦИК официальных результатов внеочередных парламентских выборов.
Напомним, лидер Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук заявил, что возглавляемая им политсила в новоизбранном парламенте будет находится в оппозиции к политической силе президента Владимира Зеленского Слуга народа.