Медведчук озвучил позицию Оппоплатформы по отношению к Зеленскому

Оппоплатформа уходит в оппозицию к Слуге народа / коллаж УП

Лидер Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук заявил, что возглавляемая им политсила в новоизбранном парламенте будет находится в оппозиции к политической силе президента Владимира Зеленского Слуга народа.

"Роль Оппозиционной платформы – За жизнь в парламенте – исключительно оппозиция. И это было решено задолго до окончания выборов. Мы это хорошо понимали и сознательно к этому шли. Мы будем оппозиционной фракцией в парламенте 9 созыва", - цитирует его телеканал 112 Украина.

По словам Медведчука, уже по предварительным результатам выборов он понимает, что в Верховной Раде у него будет не менее 30 единомышленников.

Читайте такжеВ Офисе Зеленского пояснили, уполномочен ли Медведчук представлять Украину"Мы будем делать все необходимое, чтобы парламент установил мир и оказал содействие в установлении мира в стране и прекращения боевых действий. Мы будем добиваться изменения экономического курса, (снижения) нагрузки на людей в изменении драконовских жилищно-коммунальных тарифов… Мы будем изменять налоговое законодательство…", – добавил он.

Медведчук считает, что пропрезидентская политсила создаст коалицию с мажоритарщиками. Он убежден, что Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук не смогут объединиться в единую коалицию. Кум президента РФ Владимира Путина подчеркнул, что Оппоплатформа "готова быть партнерами со всеми фракциями".

Напомним, обнародованы официальные результаты Национального экзит-пола внеочередных парламентских выборов в Верховную Раду.