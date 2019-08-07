В ЦИК рассказали, сколько миллионов потратили партии на досрочных выборах в Раду

Гривны / Reuters

Центризбирком опубликовал отчеты, в которых можно увидеть, сколько денег потратили политические силы во время избирательной кампании на досрочных выборах в Верховную Раду.

Согласно документам, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", за которую проголосовали 43,16% избирателей, потратила на избирательную кампанию 114 млн 652 тыс. 872 грн.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,05% голосов) потратила 65 млн 566 тыс. 650 грн.

Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18% голосов) потратила на избирательную кампанию 87 млн 214 тыс. 297 грн.

Читайте такжеПорошенко рассказал, почему провалился со своей партией на выборах в РадуПартия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,10% голосов) потратила 99 млн 494 тыс. 126 грн.

Партия известного украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (набравшая 5,82% голосов) потратила на избирательную кампанию лишь на 9 млн меньше, чем "Слуга народа" − 105 млн 689 тыс. грн.

Напомним, ранее в Голосе Украины опубликовали официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду.