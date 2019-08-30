Зеленский предложил сократить число нардепов и закрепить в Конституции пропорционалку

30 августа 2019, 16:04

Президент предложил внести изменения в статьи 76 и 77 Конституции Украины.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский предложил сократить число нардепов / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский внес законопроект №1017 с предложением изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы

Уменьшение количества народных депутатов до 300 и закрепление пропорциональной системы выборов предлагается провести путем внесения изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины.

"Предлагаемая законодательная инициатива имеет целью внесение необходимых изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины, закрепление дополнительных условий реализации права быть избранным народным депутатом Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы", - говорится в пояснительной записке.

В частности, целью принятия этого законопроекта является реализация мероприятий парламентской реформы в части оптимизации общих основ статуса единого органа законодательной власти.

Читайте также"Что вы орете?": Зеленский в Раде осадил крикливого нардепа партии ПорошенкоЗаконопроектом предлагается уменьшить состав народных депутатов Украины до трехсот человек, а также изменить избирательную систему и закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

Также Зеленский предлагает изъять из текста статьи 76 Конституции Украины принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку имеет место дублирование статьи 71 Конституции Украины.Кроме того, документом вводится такой избирательный ценз, как владение государственным языком.

Согласно документу, раздел XV "Переходные положения" Конституции Украины с целью урегулирования статуса парламента IХ созыва предлагается дополнить пунктом 17 следующего содержания: "17. После вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" Верховная Рада Украины, избранная до вступления в силу указанного Закона, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины".

Указывается, что целью предложенных законопроектом изменений является реформирование отдельных аспектов статуса парламента с целью оптимизации общих основ статуса единого органа законодательной власти.

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Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить к рассмотрению в парламенте изменения в Конституцию Украины в части уменьшения количества народных депутатов и закрепления пропорциональной системы выборов.

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Верховная Рада Владимир Зеленский Конституция народные депутаты пропорциональная
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