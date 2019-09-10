СМИ выяснили, кто заплатил за наделавшее шуму интервью Зеленского

Речь идет об интервью к 100 дням президентства Зеленского, которое тот дал актеру Станиславу Боклану.
Интервью украинского лидера Владимира Зеленского, посвященное 100 дням его пребывания на посту президента, студия Квартал 95 сняла за свои деньги.
"В Офис президента обратилось ООО Студия Квартал 95 с просьбой об интервью главы государства для фильма 100 дней президента Украины Владимира Зеленского", – сообщается в ответе Офиса главы государства на запрос Украинских новостей.
При этом в ОП уточнили, что информацией касательно стоимости изготовления указанной программы они не владеют.
Читайте также"Уже не мальчик, до чего Петя народ довел": в Сети разбирают по косточкам интервью ЗеленскогоНапомним, во время интервью Зеленский прокомментировал скандал вокруг отдыха главы Офиса президента Андрея Богдана во Франции в День независимости Украины. Президент считает, что глава его офиса не должен был ехать на свадьбу в Сен-Тропе, хотя на эти дни он заранее взял отпуск.