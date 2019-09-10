СМИ выяснили, кто заплатил за наделавшее шуму интервью Зеленского

Кто заплатил за наделавшее шуму интервью Зеленского Боклану / Фото пресс-службы ОП

Интервью украинского лидера Владимира Зеленского, посвященное 100 дням его пребывания на посту президента, студия Квартал 95 сняла за свои деньги.

"В Офис президента обратилось ООО Студия Квартал 95 с просьбой об интервью главы государства для фильма 100 дней президента Украины Владимира Зеленского", – сообщается в ответе Офиса главы государства на запрос Украинских новостей.

При этом в ОП уточнили, что информацией касательно стоимости изготовления указанной программы они не владеют.

Читайте также"Уже не мальчик, до чего Петя народ довел": в Сети разбирают по косточкам интервью ЗеленскогоНапомним, во время интервью Зеленский прокомментировал скандал вокруг отдыха главы Офиса президента Андрея Богдана во Франции в День независимости Украины. Президент считает, что глава его офиса не должен был ехать на свадьбу в Сен-Тропе, хотя на эти дни он заранее взял отпуск.