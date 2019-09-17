Назван главный претендент на должность главы Центризбиркома

Новым главой ЦИК может стать "слуга народа" / УНИАН

Главным претендентом на пост главы Центральной избирательной комиссии является народный депутат от Слуги народа Сергей Кальченко.

Кроме того, среди претендентов также называют Алину Загоруйко и Вадима Галайчука, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в Слуге народа.

"Я спрашивал и у Алины Загоруйко, и у Вадима Галайчука, видят ли они себя в Центральной избирательной комиссии. Они мне не дали конкретного ответа по этому поводу. Когда партия будет определяться с кандидатами, я, например, буду рекомендовать Сергея Кальченко, хорошего эксперта по конституционному праву, эксперта Венецианской комиссии", – рассказал заместитель комитета по вопросам организации государственной власти, член фракции Слуга народа Александр Качура.

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Напомним, Верховная Рада 13 сентября решила распустить Центризбирком. Ранее ЦИК возглавляла Татьяна Слипачук. Члены Центризбиркома избираются парламентом, а главу ЦИК выбирают сами члены комиссии на ее заседании.