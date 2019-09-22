Шойгу вспомнил крестины в Украине и уточнил, когда наступит мир между "братскими народами"

Шойгу вспомнил, что его крестили в Украине / inforesist.org

Министр обороны России Сергей Шойгу, который ранее вместе с Путиным проплыл по Енисею на катере, заявил, что Москва может прекратить агрессивные действия против Украины, и страны будут жить в мире и добрососедстве.

"Украинцы – братский народ. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", – сказал Шойгу.

При этом Шойгу "даже думать не хочет об угрозах некоторых украинцев въехать в Москву на танках".

"Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - высказался Шойгу.

Кроме того, министр обороны России вспомнил, что его корни с Украины.

"Мои родственники по линии мамы — с Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. С Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области", - уточнил Шойгу в интервью изданию МК.

Читайте такжеВ Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря ШойгуНапомним, ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что для установления между РФ и Украиной "взаимного уважения", в украинском государстве должны быть отозваны антироссийские решения "режима" бывшего президента Петра Порошенко.

При этом в РФ отметили "весьма и весьма" позитивные заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он заинтересован в разведении сил и средств на Донбассе.