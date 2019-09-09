Отношения Украины и России: Лавров назвал условие для улучшения

Отношения Украины и России могут улучшиться при одном условии, сообщил Сергей Лавров / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что для установления между РФ и Украиной "взаимного уважения", в украинском государстве должны быть отозваны антироссийские решения "режима" бывшего президента Петра Порошенко.

В РФ отметили "весьма и весьма" позитивные заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он заинтересован в разведении сил и средств на Донбассе, рассказал чиновник на конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2", пишет ТАСС.

По словам Лаврова, российские власти надеются, что обмен пленными 2019 между Киевом и Москвой является "добрым знаком".

"Мы надеемся, что это добрый знак, который позволит рассчитывать, что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализоваться и те агрессивные и антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимное уважение…", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что власти государства планируют провести встречу в нормандском формате (наша страна, Россия, Франция и Германия) по Донбассу в ближайшее время. Глава МИД отметил, что Владимир Зеленский в сентябре готов участвовать в нормандской встрече.