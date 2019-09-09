Отношения Украины и России: Лавров назвал условие для улучшения

Власти РФ надеются, что обмен пленными 2019 - "добрый знак", сообщил глава российского МИДа.
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что для установления между РФ и Украиной "взаимного уважения", в украинском государстве должны быть отозваны антироссийские решения "режима" бывшего президента Петра Порошенко.
В РФ отметили "весьма и весьма" позитивные заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он заинтересован в разведении сил и средств на Донбассе, рассказал чиновник на конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2", пишет ТАСС.
По словам Лаврова, российские власти надеются, что обмен пленными 2019 между Киевом и Москвой является "добрым знаком".
"Мы надеемся, что это добрый знак, который позволит рассчитывать, что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализоваться и те агрессивные и антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимное уважение…", - сказал он.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что власти государства планируют провести встречу в нормандском формате (наша страна, Россия, Франция и Германия) по Донбассу в ближайшее время. Глава МИД отметил, что Владимир Зеленский в сентябре готов участвовать в нормандской встрече.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.