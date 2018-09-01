"Наблюдал за козерогами и пил чай салям-балям". На росТВ россыпались в похвалах отдыху Путина на Енисее

Владимир Путин на отдыхе / ТАСС/Никольский Алексей

На российском телевидении показали очередной сюжет об отдыхе президента РФ Владимира Путина в Саяно-Шушенском заповеднике (Республика Тыва)

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский лидер ранее неоднократно приезжал в верховья Енисея места и поэтому в этот раз отказался от рыбалки в пользу местных пейзажей.

Вместе с российским министром обороны Сергеем Шойгу Путин проплыл по Енисею на катере. Затем причалив к берегу, президент и "главный генерал" наблюдали за мирно пасущимся не берегу табуном сибирских горных козерогов.

Затем Путин готовил себе еду на костре и пил чай. Как заявил журналистам глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол для этого президенту РФ насушили цветов местной травы под названием "салям-далям".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин в отпуске ел немытые ягоды и внюхивался в грибы.