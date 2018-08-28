Кушал немытые ягоды и внюхивался в грибы. В Сеть "залили" видео отдыха Путина

Владимир Путин в отпуске / Reuters

Президент РФ Владимир Путин на минувшие выходные во время кратковременного отпуска, проведенного в Республике Тыва, совершал горные погрулки и осуществлял сплав по сибирской реке Енисей.

Соответствующее видео было опубликовано на портале YouTube. В ролике также можно заметить, как Путин прогуливается в компании с директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым, главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оол, глава Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александра Бортникова.

Кроме того, Путин нюхал свежесрезанные грибы и ел ягоды, сорванные прямо с куста.

В то же время отдых президента РФ подвергся жетской критики со стороны российских блогеров.

"От чего же он устал? От какого державного напряжения?.. Чем же было заполнено его время в перерывах между танцами на австрийской свадьбе и отдыхом в заповеднике?

Если посмотреть сайт "Президент", то там рутина – встречи, разговоры, заседания, приветствия, поездка на производство (как у советских вождей), цветы к монументу (тоже как в СССР). Это работа не Президента, а чиновника.

Ни одной политической инициативы, ни одного политического выступления, ни одной встречи с народом, возмущенным ростом НДС, пенсионным ограблением, падением курса рубля. Ни одного прямого общения с прессой – с остатками свободной прессы в России. Только официоз. Только протокол.

И эта поездка в заповедник, подальше от людей, как и у его секретаря – Медведева, лучше всяких слов говорит о том, что такое российская власть – постаревшая, в одиночестве, с одышкой, в окружении немногих соратников, бродящая вдали от проблем своей страны. Надев на глаза темные очки и надвинув на лоб панаму военного образца", - прокомментировал отпуск Путина известный оппозиционный телеграм-канал СерпомПо.

Напомним, ранее сообщалось о том, что путинский отдых на Енисее взорвал Сеть массовых ироничных мемов.