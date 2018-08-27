"Полюбовался красотами": Песков рассказал, как Путин отдыхал с директором ФСБ

27 августа 2018, 19:32

Президент России походил по горам, сообщил его спикер.

Владимир Путин и Сергей Шойгу
Путин отдохнул с Шойгу / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел субботу и воскресенье, 25-26 августа, в республике Тыва на реке Енисей, в частности, его сопровождал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Глава РФ "походил по горам, полюбовался красотами", рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Его (президента — Ред.) сопровождали в этой поездке директор Саяно-Шушенского заповедника, глава Тывы, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ...", — сказал собеседник.

  • Путин в республике Тыва на реке Енисей Reuters
  • Путин в республике Тыва на реке Енисей Reuters
  • Путин в республике Тыва на реке Енисей Reuters
  • Путин в республике Тыва на реке Енисей Reuters
  • Путин в республике Тыва на реке Енисей Reuters
  • Путин в республике Тыва на реке Енисей Reuters

Ранее Владимир Путин посещал Тыву и там отправлялся на рыбалку. Напомним, в июле российский лидер снова посетил Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов в соцсети опубликовал фотографии Путина, на одной из них на лице главы России была видна большая "шишка".

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ФСБ отдых Владимир Путин Дмитрий Песков Тыва
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