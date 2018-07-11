"Неудачно вставленный чип?". На лице Путина заметили большую "шишку", фото

Президент Российской Федерации Владимир Путин снова посетил Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь.

Прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter выложил фотографии главы РФ, на одной из них на лице лидера страны видна большая "шишка".

Профессор грузинского Государственного университета Илии Олег Панфилов в Facebook прокомментировал снимок, спросив: "Неудачно вставленный чип или вздутие батарейки?".

Ранее политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий потроллил Владимира Путина из-за фото, на котором президент России выглядит почти одного роста с французским коллегой Эммануэлем Макроном.