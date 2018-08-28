Отдых Путина в Туве взорвал Сеть массой ироничных мемов

Просторы Интернета с юмором отреагировали на фотоссесию президента России Владимира Путина во время его отдыха с подчиненными в Туве на реке Енисей.

Мемы на самые разнообразные темы опубликованы в пабликах Лентача, Настоящего Лентача и в комментариях TJ.

Творческий замысел авторов помещал Путина в фильмы "Железный человек", "Люди в черном" и "Горбатая гора", игры Skyrim и DayZ, а также в забавный мем "плоти нологи".

Самой популярной идеей для фотожаб стало совмещение президента России с орущим ковбоем из клипа-мема на песню Big Enough.

Напомним, президент России Владимир Путин минувшие выходные посвятил отдыху на реке Енисей, на котором ему составили компанию несколько российских чиновников. Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что в этом году российский лидер решил не устраивать традиционную рыбалку.