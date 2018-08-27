Как Путин отдохнул с подчиненными на Енисее в образе горного мачо: опубликованы фото

Президент России Владимир Путин минувшие выходные посвятил отдыху на реке Енисей, на котором ему составили компанию несколько российских чиновников.

"Путин походил по горам, полюбовался красотами. Его сопровождали в этой поездке директор Саяно-Шушенского заповедника (Геннадий Киселев), глава Тывы (Шолбан Кара-оол), министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников", – цитируют Ведомости пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам спикера президента, российский гарант не первый раз отдыхает в Тыве. Однако на этот раз президент не устраивал традиционную рыбалку, отметил Песков. По его словам, "это был видовой, природный туризм". Представитель Кремля пообещал в течение дня опубликовать "некоторые кадры минувшего уикенда президента".

В прошлом году в августе Путин также несколько дней провел в Тыве, его также сопровождал уроженец этих мест Шойгу. Тогда президент побывал в труднодоступной тайге, где занимался подводной охотой и рыбачил на горных озерах.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон проведет отпуск летом 2018 года в историческом форте Брегансон. Это старинная крепость 12 века, которая уже почти 50 лет является летней резиденцией французских президентов.