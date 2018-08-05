Макрон решил провести отпуск в старинной крепости

Форт Брегансон окружен изумительным пейзажем и сказочным Средиземным морем

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет отпуск летом 2018 года в историческом форте Брегансон. Это старинная крепость 12 века, которая уже почти 50 лет является летней резиденцией французских президентов.

Как сообщает RFI, форт имеет весьма скромное убранство и тихий пляж, однако в этом году Макрон приказал установить там десятиметровый бассейн за 34 тысячи евро.

Брегансон расположен на небольшом полуострове между Тулоном и Сан-Тропе на Лазурном берегу. Крепость стоит в море на скале и с берегом здание соединяет только тонкая полоска земли.

Президент, как правило, посещает резиденцию несколько раз в год, а все остальное время крепость пустует. Макрон приехал в форт 4 августа, а чем узнали туристы близлежащих курортных поселков и собрались, чтобы посмотреть на влиятельного отдыхающего. К слову, в данную резиденцию Макрон приехал отдыхать впервые за свой президентский срок.

Напомним, после того, как поездка Петра Порошенко на Мальдивские острова ради отдыха вызвала громадный общественный резонанс и шквал насмешек, президент Украины поручил своим подчиненным из Госуправления делами подыскать ему туристическую альтернативу в пределах страны.