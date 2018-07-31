Макрон исполнил обещание: в школах Франции запретили мобильные телефоны

Парламент Франции 30 июля проголосовал за закон, который запрещает учащимся до 15 лет в подготовительной, начальной и средней школах использовать мобильные телефоны и другие имеющие подключение к интернету устройства, вроде планшетов и "умных часов".

Как сообщает DW, инициатива была одним из предвыборных обещаний действующего президента страны Эммануэля Макрона.

Разрешено использовать мобильные устройства в лицеях, которые могут принимать решение по данному вопросу самостоятельно.

Согласно документу, разрешено использовать мобильные в обучающих целях, а также детям с ограниченными возможностями. Остальным школьникам использование устройств запрещено на территории школ, а также за их пределами во время учебных занятий.

Напомним, в Ивано-Франковске депутаты горсовета обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману и главе Минобразовании Лилии Гриневич о недопустимости пропаганды гомосексуализма в системе образования Украины.