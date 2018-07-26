Обжешгись на Мальдивах. Порошенко поручил подыскать себе место отдыха в Украине - СМИ

После того, как поездка Петра Порошенко на Мальдивские острова ради отдыха вызвала громадный общественный резонанс и шквал насмешек, президент Украины поручил своим подчиненным из Госуправления делами подыскать ему туристическую альтернативу в пределах страны.

Соответствующее сообщение в четверг, 26 июля, опубликовал портал "Страна" со ссылкой на собственный информированный источник в Администрации президента. "После публикаций СМИ по Мальдивам и Испании на данный момент есть поручение Куцыку (руководитель Государственного управления делами –"Главред") найти достойное место для отдыха в августе в Украине", − сказал он.

Также сообщается, что Порошенко решился отдыхать в пределах Украины, чтобы "народ не злить в очередной раз" и для "пиара под выборы".

По данным источника, изначально президенту предложили отдых в одном из нацпарков, расположенных на побережье Азовского моря неподалеку от Крыма. Это, помимо всего прочего, принесло бы Порошенко политическую выгоду ("отсель грозить мы будем россиянам"). Однако президент, якобы даже приезжавший в те места "на разведку", отказался от отдыха там и дал указание искать другие варианты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что журналисты выяснили, с каким "шиком" Порошенко отдыхал на Мальдивах.