Встреча Зеленского с Трампом: эксперт указал на позитивный момент по Донбассу

На встрече с Владимиром Зеленским Дональд Трамп признал РФ стороной конфликта на Донбассе, полагает эксперт / Reuters

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что во время встречи президента Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом был безусловно положительный момент относительно Донбасса.

Американский лидер признает Российскую Федерацию в качестве стороны конфликта на востоке Украины, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник полагает, что глава Штатов "усаживает" Зеленского и российского президента Владимира Путина за стол переговоров.

"…В беседе… Трамп выразил надежду на то, что Зеленский и Путин рано или поздно встретятся и наконец "решат свою проблему". Эти слова можно трактовать по-разному, однако тут есть безусловный положительный момент: Трамп признает Россию как сторону конфликта на Донбассе", - сказал Октисюк.

Эксперт полагает, что нужно было бы начинать беспокоиться, если бы американский лидер призвал украинского встретиться с руководством самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и с ними решать вопрос.

Читайте также"Верят только идиоты": Климкин высказался о глобальном соглашении с Путиным по ДонбассуСобеседник подчеркнул, что все произошло не так - РФ четко определена в качестве стороны конфликта. По словам Октисюка, президент США признает, что для урегулирования Украиной и Россией параметров сосуществования, необходимо говорить именно с Путиным.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп впервые встретились в Нью-Йорке. Встреча Зеленского с Трампом состоялась 25 сентября в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.