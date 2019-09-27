Встреча Зеленского и Трампа: почему российские пропагандисты брызжут ядом

По словам Октисюка, Трамп всячески демонстрировал свою благосклонность по отношению к Зеленскому / Фото: president.gov.ua

Анализируя визит украинского президента Владимира Зеленского в США, складывается впечатление, что выступление в Генассамблее ООН было лишь предлогом, чтобы встретиться и поговорить лично с американским президентом Дональдом Трампом.

Тональность встречи. Следует отметить, что разговор с Трампом Зеленский пытался выстраивать на равных. И делал он это в свойственной ему эпатажной манере, подчеркивая их сходство с Трампом в этом смысле. Зеленский давал понять, что они с Трампом – одного поля ягоды, потому можем говорить на равных и понимать друг друга с полуслова. Уместными выглядели и шутки, которых было немало в публичной части встречи. Вообще, казалось, что Зеленский пытается выстроить разговор максимально неформально, без заморочек дипломатического этикета. И к концу встречи он вел себя более свободно, потому что поначалу скованность была очень заметна.

Читайте такжеКак жующий шаурму Зеленский уделал зловещего кукловода ПутинаВ свою очередь, Дональд Трамп всячески демонстрировал свою благосклонность по отношению к Зеленскому. Трампу интересна Украина как союзник, ему интересно, чтобы Украина продвигалась и делала какие-то заявления относительно расследования, касающегося Байдена. Трамп, как мог, показывал свое хорошее отношение к Зеленскому: подбадривал украинского коллегу, улыбался ему, всюду пропускал его вперед, несколько раз жал руку, внимательно ловил каждое слово Зеленского (по крайней мере, делал вид), кивал головой, как бы соглашаясь со сказанным. Все невербальные жесты Трампа свидетельствовали о его благосклонности по отношению к Зеленскому.

Другое дело, что Трампу на самом деле глубоко наплевать на то, что происходит в Украине и вокруг нее. Трамп – это Трамп. Он – в первую очередь, бизнесмен и очень прагматичный человек. Но в данном случае и на данном этапе ему нужна Украина, Зеленский и расследование, которое Трамп сможет использовать в борьбе против своего основного конкурента на президентских выборах в США Джо Байдена.

Важно отметить, что, беседуя с Зеленским, Трамп не оказывал на своего украинского коллегу давления по каким-либо вопросам. Если вы посмотрите, как проходят переговоры американского президента с лидерами других стран, например, Китая, то он говорит намного жестче. В случае с Зеленским никакой жесткости и давления я не заметил. Да, может быть, во время неофициальной части встречи разговор был иным, но та часть, которая была публичной, не дает поводов говорить о каких-либо попытках Трампа оказывать давление на Зеленского.

Повестка дня украинской стороны. Зеленский озвучил те месседжи, которые ему подготовили Офис президента и МИД. Он озвучил логичные и традиционные вещи: о необходимости дальнейшего давления на Россию, необходимости расширения "нормандского формата" переговоров за счет США, необходимости военно-технического и финансового сотрудничества со Штатами. Также среди прочего прозвучала традиционная заготовка о реформах – мол, мы работаем усердно в этом направлении, ведем себя хорошо, потому поддержите нас.

Читайте такжеУкраина превратилась в чемодан без ручки: главные выводы из поездки Зеленского в СШАКто бы ни был президентом Украины сейчас, во время этого визита в США он бы сказал точно такие же вещи.

Скандал из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского. Это была первая личная встреча Зеленского и Трампа, непосредственно перед которой случился скандал, связанным с их телефонным разговором и противостоянием Байдена и Трампа. Из-за этого скандала и украинский, и американский президенты были очень напряжены и взвинчены. Зеленский был дополнительно обеспокоен, так как ситуация развивалась не по плану: когда он готовился к Генассамблее ООН и встрече с Трампом, конфликт в связи со стенограммой даже не просчитывался как вероятный риск.

Судя по американской прессе, в контексте визита Зеленского в США украинский кейс сам по себе мало кого интересовал в Штатах, мало кого беспокоила ситуация на Донбассе и в Крыму. Американских журналистов и общество больше интересовал этот скандал, в который оказались втянуты Трамп и Украина. Зеленский к этому не очень был готов. В итоге, история со стенограммой стала "ложкой дегтя в бочке меда". Иностранную прессу Донбасс, Крым и реформы в Украине мало интересуют – ее интересует геополитическая битва. В день встречи Зеленского и Трампа тема стенограммы не сходила с передовиц иностранной прессы.

Однако, нужно признать, встреча Зеленского и Трампа и обнародованная стенограмма телефонного разговора сумели смягчить ситуацию для Трампа внутри Америки. Все это пошло на пользу Трампу, поскольку фактически Зеленский сыграл на его стороне и сумел смягчить удар по действующему американскому президенту. Зеленский заверил американскую прессу в том, что никакого давления на него со стороны Трампа не было. Это плохо для демократов, но очень хорошо для Трампа.

Читайте такжеЧто изменила стенограмма разговора Зеленского и ТрампаПоэтому сейчас все разговоры в Штатах об импичменте Трампу – это всего лишь пустопорожня болтовня. И вовсе не факт, что Трамп уйдет со своего поста в результате запланированных выборах. Ведь у него в руках еще есть три козыря: китайско-американские отношения, которые будут поданы им как победа, иранское соглашение и украинский кейс, который в Америке наименее интересен.

Донбасс и переговоры с Путиным. В беседе с украинским коллегой американский президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что Зеленский и Путин рано или поздно встретятся и наконец "решат свою проблему". Эти слова можно трактовать по-разному, однако тут есть безусловный положительный момент: Трамп признает Россию как сторону конфликта на Донбассе.

Если бы Трамп призвал Зеленского встретиться с руководством "Л/ДНР" и решать вопрос с ними, тогда надо было бы начинать "бить в колокол". Тут же Россия четко определяется как сторона конфликта, а Трамп признает, что для того, чтобы Украина и Россия урегулировали параметры сосуществования, нужно говорить именно с Путиным. Другое дело, что Путин настаивает на том, что уже сделал все, что был должен, даже пленных отпустил, потому Киев должен говорить с Донбассом напрямую. В этом загвоздка.

В любом случае, такое заявление Трампа вселяет оптимизм, потому что ведущая страна мира – США – признает, что именно Россия – сторона конфликта, а потому говорить нужно именно с Путиным. Так что это хорошо, что Трамп "усаживает" за стол переговоров Путина и Зеленского. Хоть это и то, чего Путин делать очень не хочет.

Кроме того, посмотрите на реакцию российских пропагандистов именно на эти слова Трампа, на встречу президентов, на выступление Зеленского в Генассамблее ООН. Они там брызжут ядом: Россию возмутило, что Трамп определил ее как сторону конфликта, а Путина и Зеленского определил в одно "переговорное меню". В студиях российских телеканалов в день встречи россияне аж синели, так кричали, что Киев должен говорить напрямую с главарями "Л/ДНР".

"Камни в огород" Европы. В ходе встречи с Зеленским, и в скандальном телефонном разговоре Трамп постоянно озвучивал тезис о том, что Евросоюз делает недостаточно для Украины, мало помогает ей. И Зеленский с этим соглашался. В Евросоюзе уже была первая реакция на эти замечания, звучащие из уст Трампа – мол, помощь, которую ЕС оказывает Украине, и так "беспрецедентна".

Однако, несмотря на первую, казалось бы, обидчивую реакцию, не думаю, что в отношениях европейских стран и Украины что-либо изменится после этих слов: вряд ли помогать станут больше или обидятся и урежут существующую помощь.

В Евросоюзе сейчас и так наблюдаются центробежные тенденции, потому тема Украины европейские страны особо не волнует.

Читайте такжеУкраинский капкан для ТрампаВся нынешняя поддержка Европой Украины осуществляется стараниями в основном Ангелы Меркель. Потому, пока она остается на должности канцлера Германии, Украине нечего опасаться, а вот после ее ухода, нам придется приспосабливаться к новым реалиям.

В целом, слова Трампа абсолютно справедливы. Европейцы делают очень мало, к слову, как и американцы. Для них, к примеру, программа в Афганистане намного перспективнее, а Украине они действительно дают копейки.

Вывод. Был ли в глобальном смысле успешным первый визит Владимира Зеленского в США, мы сможем судить по тому, пригласят ли его в Штаты с полноценным рабочим визитом, когда это уже будет не просто встреча президентов в кулуарах Генассамблеи ООН, где собрались все, в том числе Свазиленд, Камерун, Тринидад и Тобаго, а когда это будет полноценный визит, полноценные двусторонние переговоры, встречи, конкретные договоренности. Однако думаю, что это не произойдет до тех пор, пока Зеленский не даст расследовать кейс Байдена...

Анатолий Октисюк, эксперт аналитического центра Democracy House, специально для Главреда