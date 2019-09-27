Данилюк расставил все точки над і в вопросе своей отставки

Александр Данилюк / УНИАН

Александр Данилюк прокомментировал сообщение о своей отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Чиновник заверил, что еще выполняет свои обязанности.

Сначала Данилюк в Facebook опубликовал ссылку на новость об его отставке и иронично ее прокомментировал: "Есть еще идеи относительно трудоустройства?".

В комментариях к посту пользователи соцсети в шутку начали предлагать работу в Приватбанке, послом в США, генсеком в ООН, послом в лондонском ЦК, в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка Украины и даже был вариант "правосек в ООН".

Позже чиновник опубликовал еще один пост, в котором подтвердил, что уходит в отставку.

"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - заявил Данилюк.

Напомним, что 27 сентября в СМИ появилась информация об отставке секретаря СНБО Александра Данилюка.

Спустя несколько часов данную информацию прокомментировали в Офисе президента.