Данилюк решился на отставку: названа вероятная причина

Отставка Александра Данилюка могла быть демаршем, считает эксперт / Сайт президента Украины

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что Александр Данилюк мог написать заявление об отставке с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны, поскольку недоволен своим статусом.

Отставка Данилюка могла быть демаршем, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, вероятно, Данилюк недоволен тем, что его "подвинули" от президента Владимира Зеленского. Фесенко полагает, что также могли быть не выполнены обещания, которые дали Данилюку относительно кадров и ресурсов влияния.

"…таким образом (с помощью отставки - Ред.) он, возможно, хочет продемонстрировать, что его ограничивают в полномочиях. И этот вариант вполне вероятен", - заявил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что Александр Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря СНБО и хочет стать послом Украины в США или в Британии. Позже в Офисе президента подтвердили, что Данилюк решил уйти с поста.

СМИ назвали разные возможные причины отставки Данилюка, в частности, - обида, конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом. Источник журналистов в Офисе главы государства говорил, что Данилюк "никакой и плетет интриги".