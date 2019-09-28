Почему Данилюк хлопнул дверью, и что с ним будет делать Зеленский

Данилюк недоволен своим нынешним положением. Его могут либо оставить в СНБО с гарантиями президента об усилении его влияния, либо перевести на другую должность.
Недавно стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности Александр Данилюк подал на рассмотрение президента заявление об отставке. При этом официальной причины увольнения с должности ни сам Данилюк, ни представители Офиса президента не называют.
Что касается самой отставки, то мы уже видели подобную ситуацию в бытность Данилюка министром финансов в правительстве Гройсмана. Тогда это был демарш, способ его давления на премьера. Но премьер тогда это заявление подписал.
Читайте такжеАваков в депрессии: с чем связаны слухи об отставке главы МВДИ сейчас такой демарш - один из вариантов объяснения отставки. Ведь Данилюк, похоже, недоволен своим статусом. Хотя, как правило, должность главы СНБО – одна из пяти наиболее влиятельных в стране. Но мы также знаем достаточно примеров, когда при разных президентах влияние секретаря СНБО было меньшим и некоторые руководители ведомства не входили не то, что в десятку, даже в двадцатку по влиянию.
Вероятно, с Данилюком ситуация подобная. Единственный вывод, который тут напрашивается - он недоволен тем, что его, мягко говоря, подвинули от президента. Либо же не выполняются обещания, которые ему давались по кадрам, ресурсах влияния и таким образом, он, возможно, хочет продемонстрировать, что его ограничивают в полномочиях. И этот вариант вполне вероятен.
Кроме того, не исключен его конфликт с главой ОП Андреем Богданом. Ведь у него непростой характер - каждый, кто с ним общался, может это подтвердить. Он очень специфический человек, мягко говоря, не очень политкорректный и потому про какие-то конфликтные ситуации может сказать не один человек в окружении Зеленского. И если говорить о специфических особенностях Данилюка, то поговаривают, что у него тоже непростой характер. Он тоже вспыльчивый. И когда я говорил, о том, что его подвинули, то кто бы еще это мог быть, если не глава ОП? Потому тут, что называется ситуация "нашла коса на камень" вполне имела место быть.
Другая ситуация – возможно, Данилюк недоволен тем, что произошло. Ведь на экономическом направлении ключевую роль играет Гончарук, на международном – Ермак, и кто в этой схеме Данилюк? И потому он решил уйти.
Читайте такжеПолитические джунгли: почему Зеленский не уволит БогданаКто знает, возможно, его отставка связана и с некоем роде наезде на Коломойского. На шоу Шустера мы видели фактически, пусть и не так жестко, мы его видели. И возможно, его уход как-то связан именно с ним – с ситуацией вокруг Приватбанка и т.д.
Вариантов решения это задачи с увольнением может быть несколько. Либо Зеленский даст ему некие гарантии и не отпустит его, либо переведет его на другую должность.
Тем более, что ходят слухи, что Зеленский остался недоволен уровнем организации визита, в частности, со стороны посольства, потому, думаю, это будет одним из приоритетов.
Соответственно, в том, что после визита Зеленского в США будут срочно решать вопрос с послом, сомнений нет. И учитывая заявление Данилюка об отставке с поста секретаря СНБО, его переезд в США теоретически возможен. Но только в том случае, если на это согласится сам Данилюк. Потому что формально это – понижение статуса. Хотя, с точки зрения дипломатической карьеры, должность посла в США – это пик карьеры, не считая руководителя или заместителя руководителя МИД Украины. Но подойдет ли это Данилюку – пока сложно сказать.
Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда