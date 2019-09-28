Почему Данилюк хлопнул дверью, и что с ним будет делать Зеленский

Данилюк мог не сойтись характером с Богданом/ УНИАН

Недавно стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности Александр Данилюк подал на рассмотрение президента заявление об отставке. При этом официальной причины увольнения с должности ни сам Данилюк, ни представители Офиса президента не называют.

Что касается самой отставки, то мы уже видели подобную ситуацию в бытность Данилюка министром финансов в правительстве Гройсмана. Тогда это был демарш, способ его давления на премьера. Но премьер тогда это заявление подписал.

Читайте такжеАваков в депрессии: с чем связаны слухи об отставке главы МВДИ сейчас такой демарш - один из вариантов объяснения отставки. Ведь Данилюк, похоже, недоволен своим статусом. Хотя, как правило, должность главы СНБО – одна из пяти наиболее влиятельных в стране. Но мы также знаем достаточно примеров, когда при разных президентах влияние секретаря СНБО было меньшим и некоторые руководители ведомства не входили не то, что в десятку, даже в двадцатку по влиянию.

Вероятно, с Данилюком ситуация подобная. Единственный вывод, который тут напрашивается - он недоволен тем, что его, мягко говоря, подвинули от президента. Либо же не выполняются обещания, которые ему давались по кадрам, ресурсах влияния и таким образом, он, возможно, хочет продемонстрировать, что его ограничивают в полномочиях. И этот вариант вполне вероятен.

Кроме того, не исключен его конфликт с главой ОП Андреем Богданом. Ведь у него непростой характер - каждый, кто с ним общался, может это подтвердить. Он очень специфический человек, мягко говоря, не очень политкорректный и потому про какие-то конфликтные ситуации может сказать не один человек в окружении Зеленского. И если говорить о специфических особенностях Данилюка, то поговаривают, что у него тоже непростой характер. Он тоже вспыльчивый. И когда я говорил, о том, что его подвинули, то кто бы еще это мог быть, если не глава ОП? Потому тут, что называется ситуация "нашла коса на камень" вполне имела место быть.

Другая ситуация – возможно, Данилюк недоволен тем, что произошло. Ведь на экономическом направлении ключевую роль играет Гончарук, на международном – Ермак, и кто в этой схеме Данилюк? И потому он решил уйти.

Читайте такжеПолитические джунгли: почему Зеленский не уволит БогданаКто знает, возможно, его отставка связана и с некоем роде наезде на Коломойского. На шоу Шустера мы видели фактически, пусть и не так жестко, мы его видели. И возможно, его уход как-то связан именно с ним – с ситуацией вокруг Приватбанка и т.д.

Вариантов решения это задачи с увольнением может быть несколько. Либо Зеленский даст ему некие гарантии и не отпустит его, либо переведет его на другую должность.

Тем более, что ходят слухи, что Зеленский остался недоволен уровнем организации визита, в частности, со стороны посольства, потому, думаю, это будет одним из приоритетов.

Соответственно, в том, что после визита Зеленского в США будут срочно решать вопрос с послом, сомнений нет. И учитывая заявление Данилюка об отставке с поста секретаря СНБО, его переезд в США теоретически возможен. Но только в том случае, если на это согласится сам Данилюк. Потому что формально это – понижение статуса. Хотя, с точки зрения дипломатической карьеры, должность посла в США – это пик карьеры, не считая руководителя или заместителя руководителя МИД Украины. Но подойдет ли это Данилюку – пока сложно сказать.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда