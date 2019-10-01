Зеленский "подстебнул" Мендель, опубликовано видео

Сегодня Владимир Зеленский "подстебнул" Юлию Мендель / Скриншот

Президент Владимир Зеленский на брифинге в Офисе президента "подстебнул" своего пресс-секретаря - Юлию Мендель.

Украинский лидер подшутил над своим спикером в начале брифинга во вторник, 1 октября, свидетельствует видео, опубликованное в YouTube.

Перед началом брифинга было слышно, что возле трибуны глава государства поздоровался с Мендель, а потом спросил, скажет ли она что-то, и предложил ей выступить.

"Добрый день, Юля. Что-то скажете?... говорите…", - сказал Зеленский.

Спикер поблагодарила журналистов за то, что они быстро собрались на мероприятие и передала слово президенту. "Коллеги, спасибо, что вы так быстро собрались, сегодняшний брифинг посвящен ходу Минских переговоров. Пожалуйста", - заявила Мендель с трибуны.

Глава государства поблагодарил пресс-секретаря и подстебнул: "Спасибо. Вы никого не толкали, Юль?".

Видео, на котором запечатлено, как Владимир Зеленский подстебнул Юлию Мендель - смотрите с 2:27

Ранее СМИ обвинили Юлию Мендель в том, что в США она применила силу к журналисту Сергею Андрушко. Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского утверждала, что останавливала журналиста.