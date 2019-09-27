"Не бросалась на журналиста": Юлия Мендель объяснила скандальный поступок

Юлия Мендель утверждает, что в США не бросалась на журналиста, а останавливала его / Скриншот с Facebook/Юлія Мендель

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что в США не бросалась на журналиста Сергей Андрушко.

Спикер на своей странице в Facebook поделилась, что останавливала Андрушко, и он - не самый галантный джентльмен.

Мендель подчеркнула, что в Штатах "нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу, за нарушение запрета грозит арест.

"Медиа настаивают, но не бросаются. Поскольку личное пространство первого лица - это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, изображая журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Юлия Мендель попала в скандал из-за Сергея Андрушко. СМИ писали, что в США пресс-секретарь Владимира Зеленского применила к журналисту силу.