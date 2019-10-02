Выборы в Раду: нардепы забрали госфинансирование у партий-"лузеров"

Право на госфинансирование будут иметь исключительно партии, набравшие на выборах не менее 5% голосов / УНИАН

2 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1029, в соответсвии с которым отменяется государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на парламентских выборах. За законопроект отдали голоса 237 народных депутатов, 233 из них - представители президентской партии Слуги народа.

Таким образом, право на госфинансирование будут иметь исключительно партии, набравшие на выборах не менее 5% голосов. Сейчас же государственное финансирование получают партии, которые получили более 2% голосов.

Закон также предусматривает изменение формы управления Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК), обязательное е-декларирования для руководства Офиса президента. Из перечня убрали активистов-антикоррупционеров, е-декларирование для которых ранее уже было отменено решением Конституционного суда.

Напомним, президент внес в Раду проект закона №1029 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" 29 августа. В первом чтении парламент принял его 11 сентября.

Как сообщал Главред, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что успех партии Шария "станет хорошим поводом для инициативы об отмене государственного финансирования политических партий".