Отменит ли Зеленский финансирование партий

Зеленский / president.gov.ua

Петиция на сайте президента, зарегистрированная Николаем Томенко, об отмене государственного финансирования партий набрала необходимое количество голосов. Поэтому должна быть рассмотрена Владимиром Зеленским.

Напомним, что по результатам выборов, финансирование предоставят 11 политическим партиям, о чем отчиталось Национальное агентство по предупреждению коррупции. Такое право получили победившие Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность, Голос.

Деньги из бюджета выделят еще шести силам, которые не преодолели 5% барьер, но за них отдали свои голоса более 2% избирателей. Это - Радикальная партия Олега Ляшко, Сила и честь, Оппозиционный блок, Украинская стратегия Гройсмана, Партия Шария и Всеукраинское объединение Свобода.

Читайте такжеЭксперт: Успех Партии Шария – повод задуматься об отмене госфинансирования политсилЯ не думаю, что будет отменено финансирование партий по той простой причине, что сама партия Слуга народа будет получать ежегодно около 250 млн. грн. Кто же от таких денег откажется? Сама задумка финансировать политические силы – рациональная, выделение денег будет поддерживать политическую конкуренцию. Особенно для тех, кто преодолел 2%-ый барьер и имеет шансы пройти в следующий парламент.

Но я бы все-таки подкорректировал то, на что партии собираются тратить средства. Например, внесение правок, которые бы запрещали партиям использовать деньги на рекламу себя любимых. Это больше похоже на продолжение избирательной кампании. А финансирование стоило бы пустить на развитие ячеек, построение партии, потому что смыслом закона как раз и было в том, чтобы финансировать аппарат, чтобы действенно продвигать свои идеи, которые позволят вырасти количеству сторонников. А так они де-факто тратили деньги на свою кампанию, интернет и телерекламу – какие они красивые, как любят свой народ и так работают, что есть не могут.

Читайте такжеПротест, инерция и желание чего-то нового: эксперты объяснили результат партии Шария на выборахЧто касается Анатолия Шария, за которого отдали свои голоса 2% людей, то его сила тоже подпадает под госфинансирование. И сложно здесь что-то говорить. У нас много партий, которые исповедуют достаточно сомнительные идеи. Но вопрос в том, что прекратить противоправную деятельность любой политической силы нужно не за счет бюджета, а с помощью правоохранительных органов, которые должны за этим следить. Если, например, антиукраинской и антигосударственной деятельностью займутся в СБУ, а потом подадут в суд, в Минюст, отменят регистрацию, то тогда он не сможет претендовать на финансирование. А если человек официально зарегистрирован, выражает контрверсийные версии, то ему никто в этом не может помешать, потому что у нас есть статья Конституции, которая гарантирует свободу слова.