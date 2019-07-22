Ляшко, Шарий и другие: какие партии и сколько миллионов получат из госбюджета Украины

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В случае, если официальные итоги выборов в Верховную Раду не будут кардинально отличаться от данных экзит-полов, то в ближайшую пятилетку финансирование из госбюджета будут получать 11 политических сил, сумевших преодолеть двухпроцентный барьер.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Громадське. По данным журналистов, количество денег для политсил будет выдаваться в зависимости от результата, набранного ими на выборах:

Президентская политсила, партия Слуга народа получит 537 млн гривен в год (всего более 2,5 млрд гривен за пять лет);

Оппозиционная платформа/За життя - 141 млн гривен в год;

Европейская солидарность - 109 млн гривен в год;

Батькивщина - 93 млн гривен в год;

Голос - 77 млн гривен в год;

Сила и честь - 54 млн гривен в год;

Оппозиционный блок (ОПЗЖ) - 40 млн гривен в год;

Партия Шария - 38 млн гривен в год;

Радикальная партия Ляшко - 34 млн гривен в год;

Украинская стратегия Гройсмана - 27 млн гривен в год;

Свобода - 26 млн гривен в год.

Согласно украинскому законодательству, Центризбирком обязан объявить результаты досрочных выборов не позднее 5 августа нынешнего года. Согласно имеющимся по состоянию на утро 22 июля данным, в Раду проходят пять политических сил − Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и Голос.

Напомним, ранее эксперты объяснили количество голосов, набранных партией скандального видеоблогера Анатолия Шария на досрочных выборах в Верховную Раду.