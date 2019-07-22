Ляшко, Шарий и другие: какие партии и сколько миллионов получат из госбюджета Украины

Согласно украинским законам, любая политсила, набравшая определенного количество голосов, получает государственные деньги.
В случае, если официальные итоги выборов в Верховную Раду не будут кардинально отличаться от данных экзит-полов, то в ближайшую пятилетку финансирование из госбюджета будут получать 11 политических сил, сумевших преодолеть двухпроцентный барьер.
Соответствующее сообщение опубликовал портал Громадське. По данным журналистов, количество денег для политсил будет выдаваться в зависимости от результата, набранного ими на выборах:
Президентская политсила, партия Слуга народа получит 537 млн гривен в год (всего более 2,5 млрд гривен за пять лет);
Оппозиционная платформа/За життя - 141 млн гривен в год;
Европейская солидарность - 109 млн гривен в год;
Батькивщина - 93 млн гривен в год;
Голос - 77 млн гривен в год;
Сила и честь - 54 млн гривен в год;
Оппозиционный блок (ОПЗЖ) - 40 млн гривен в год;
Партия Шария - 38 млн гривен в год;
Радикальная партия Ляшко - 34 млн гривен в год;
Украинская стратегия Гройсмана - 27 млн гривен в год;
Свобода - 26 млн гривен в год.
Согласно украинскому законодательству, Центризбирком обязан объявить результаты досрочных выборов не позднее 5 августа нынешнего года. Согласно имеющимся по состоянию на утро 22 июля данным, в Раду проходят пять политических сил − Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и Голос.
Напомним, ранее эксперты объяснили количество голосов, набранных партией скандального видеоблогера Анатолия Шария на досрочных выборах в Верховную Раду.