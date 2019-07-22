Закон суров: за что Украина заплатит партиям Шария и Ляшко бюджетными деньгами

За что Украина заплатит партиям Шария и Ляшко бюджетными деньгами / Пресс-служба НБУ

Как свидетельствуют данные экзит полов по выборам 2019, пятипроцентный барьер прохождения в Раду преодолели лишь 5 партий. А вот барьер в 2% набрало гораздо больше политсил. И это дает определенные преференции.

Во время голосования 21 июля украинцы голосовали за разные партии. Так, более 2% поддержки от избирателей, как показывает Национальный экзит пол на парламентские выборы, получили:

партия Шария – 3,1%;

Оппозиционный блок – 3,3%;

Радикальная партия Олега Ляшко – 2,8%;

Украинская стратегия Гройсмана – 2,2%

ВО Свобода – 2,1%.

И теперь эти партии, по закону, получат финансирование из госбюджета Украины. В целом, на госфинансирование партий в госбюджете-2019 заложено 565 млн 680 тыс. грн.

Чем выше процент поддержки на выборах – тем и выше сумма.

Ориентировочно, набрав 2-2,5% голосов, партия может рассчитывать примерно на 20 млн гривен в год.

Сам Анатолий Шарий в комментарии Стране ранее заверял: "Нам плевать на госфинансирование партий. Мы не за этим идем в Раду".

А вот депутат от партии Самопомощь Олег Лаврик придерживается иной точки зрения.

"Это, конечно, небольшие деньги, но их хватит хотя бы на аренду офисов и зарплату сотрудникам, а это позволит всем партячейкам вести какую-то работу", – пояснил он.

Ранее Главред писал о том, сколько мест получат партии в новой Раде. Мы посчитали, как распределятся места в Раде по партийным спискам.