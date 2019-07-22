Закон суров: за что Украина заплатит партиям Шария и Ляшко бюджетными деньгами

Чем выше процент поддержки на выборах – тем и выше сумма.
Как свидетельствуют данные экзит полов по выборам 2019, пятипроцентный барьер прохождения в Раду преодолели лишь 5 партий. А вот барьер в 2% набрало гораздо больше политсил. И это дает определенные преференции.
Во время голосования 21 июля украинцы голосовали за разные партии. Так, более 2% поддержки от избирателей, как показывает Национальный экзит пол на парламентские выборы, получили:
- партия Шария – 3,1%;
- Оппозиционный блок – 3,3%;
- Радикальная партия Олега Ляшко – 2,8%;
- Украинская стратегия Гройсмана – 2,2%
- ВО Свобода – 2,1%.
И теперь эти партии, по закону, получат финансирование из госбюджета Украины. В целом, на госфинансирование партий в госбюджете-2019 заложено 565 млн 680 тыс. грн.
Чем выше процент поддержки на выборах – тем и выше сумма.
Ориентировочно, набрав 2-2,5% голосов, партия может рассчитывать примерно на 20 млн гривен в год.
Сам Анатолий Шарий в комментарии Стране ранее заверял: "Нам плевать на госфинансирование партий. Мы не за этим идем в Раду".
А вот депутат от партии Самопомощь Олег Лаврик придерживается иной точки зрения.
"Это, конечно, небольшие деньги, но их хватит хотя бы на аренду офисов и зарплату сотрудникам, а это позволит всем партячейкам вести какую-то работу", – пояснил он.
Ранее Главред писал о том, сколько мест получат партии в новой Раде. Мы посчитали, как распределятся места в Раде по партийным спискам.
Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты
По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.