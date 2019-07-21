Результаты выборов 2019: сколько мест получат партии в новой Раде

Новые депутаты скоро займут свои места в Раде / УНИАН

Согласно предварительным результатам выборов, в парламент проходят пять политических сил. Как свидетельствуют данные Национального экзит пола, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% украинцев, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, за партию "Европейская солидарность" - 8,8%, за партию "Батькивщина" - 7,4%, за партию "Голос" - 6,5%.

Главред посчитал, как распределятся места в Раде по партийным спискам. Если официальные результаты выборов существенно не изменятся, то Слуга народа получит 128 мест в парламенте, Оппозиционная платформа - За життя - 33 места, Европейская солидарность - 25, Батькивщина - 21 и Голос - 18.

Напомним, что результаты выборов в парламент по партийным спискам – это всего лишь 50% состава будущей Верховной Рады. Еще 199 депутатов пройдут в парламент по мажоритарной системе.

Читайте также"Пролетели" мимо Рады: кто из одиозных политиков не попал в парламентСможет ли Слуга народа создать коалицию самостоятельно, будет зависеть от количества мандатов, которые возьмут ее представители по мажоритарке.

По данным другого экзит пола, проведенного по заказу канала "1+1", в парламент проходят партия "Слуга народа" с результатом 44,4%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,5%, Европейская солидарность – 8,5%, Батькивщина - 7,7%, Голос – 6,0%. Остальные политические силы набрали меньше необходимого проходного барьера.