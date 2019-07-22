Протест, инерция и желание чего-то нового: эксперты объяснили результат партии Шария на выборах

Эксперты объяснили популярность партии Шария на выборах / 24СМИ

Результаты политической партии Шария на досрочных выборах в Верховную Раду Украины шокировали широкую общественность.

Эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк в комментарии Главреду рассказал, что на результат "чуть более 3%" партии Шария повлиял пророссийский электорат.

"Тут сработал пророссийский электорат, но конкретно та его часть, которая устала, как и большинство украинцев, от старых лиц – от медведчуков и компании – и захотела чего-то нового. Шарий – это лайт-версия Вакарчука или Зеленского для пророссийских сил", - убежден Октисюк.

Дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко в комментарии Главреду заявил, что голосовали за Партию Шария в качестве протеста.

"Что касается Партии Шария, то это в большой степени было протестное голосование. Электорат Шария – это люди, которые крайне не удовлетворены всем, происходящим в стране. Ведь, справедливости ради нужно отметить, что основания для подобных настроений в Украине есть. Значит, основные партии не смогли, с точки зрения политических технологий, выстроить свою работу так, чтобы привлечь к себе электорат, который в итоге проголосовал за Шария, который изначально является сомнительным политическим лидером с сомнительной платформой и сомнительными способностями в политике", - объяснил Яременко.

Читайте такжеВыборы 2019: полный список партии Партия ШарияЯременко также обратил внимание на то, что запрос и голосование на этих парламентских выборах за Оппозиционную платформу – За жизнь, Оппозиционный блок и Партию Шария – это проявление инерции мышления.

Напомним, ранее сообщалось, Украина заплатит партиям Шария и Ляшко бюджетными деньгами.

Также ранее сообщалось, Верховный суд признал законным отказ ЦИК в регистрации Шария в нардепы.