Верховный суд признал законным отказ ЦИК в регистрации Шария в нардепы

Шарию окончательно отказали в регистрации кандидатом в депутаты / 24СМИ

Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации в качестве кандидата в народные депутаты известного видео-блогера Анатолия Шария.

Такое решении в Верховном суде приняли в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Шария и Политической партии Партия Шария в Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба суда.

"Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, исходил из того, что основанием для решения вопроса об отмене регистрации истца кандидатом в депутаты является письмо СБУ, в котором была указана дополнительная информация по последнему месту жительства Шария А.А., а именно то, что истец 24 января 2012 выехал за пределы Украины и после этого на территорию Украины не въезжал", - сказано в решении.

Напомним, ранее Анатолий Шарий публично, через собственный сайт, объявил о регистрации своей партии в Минюсте. До этого Шевченковский районный суд Киева отменил заочный арест и розыск блогера по делу о стрельбе в ходе конфликта в столичном McDonalds в 2011-м.

Ранее политолог назвал виновного в скандале вокруг Клюева и Шария.