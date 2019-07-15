Верховный суд признал законным отказ ЦИК в регистрации Шария в нардепы

15 июля 2019, 19:36

Доказательства о проживании Шария на территории Украины не были предоставлены суду.

Шарий
Шарию окончательно отказали в регистрации кандидатом в депутаты / 24СМИ

Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации в качестве кандидата в народные депутаты известного видео-блогера Анатолия Шария. 

Такое решении в Верховном суде приняли в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Шария и Политической партии Партия Шария в Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба суда. 

"Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, исходил из того, что основанием для решения вопроса об отмене регистрации истца кандидатом в депутаты является письмо СБУ, в котором была указана дополнительная информация по последнему месту жительства Шария А.А., а именно то, что истец 24 января 2012 выехал за пределы Украины и после этого на территорию Украины не въезжал", - сказано в решении.

Напомним, ранее Анатолий Шарий публично, через собственный сайт, объявил о регистрации своей партии в Минюсте. До этого Шевченковский районный суд Киева отменил заочный арест и розыск блогера по делу о стрельбе в ходе конфликта в столичном McDonalds в 2011-м.

Ранее политолог назвал виновного в скандале вокруг Клюева и Шария.

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ЦИК выборы 2019 Анатолий Шарий
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