"Бумеранг вернулся": политолог назвал виновного в скандале вокруг Клюева и Шария

ЦИК отменила регистрацию Андрея Клюева (справа) кандидатом в депутаты / УНИАН

Скандал вокруг регистрации экс-соратника Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты является последствием того, что при бывшем президенте Петре Порошенко так и не была проведена настоящая судебная реформа, заявил политолог Владимир Фесенко.

Он подчеркнул, что ключевое решение о признании Клюева и Шария кандидатами зависело от Верховного суда.

"Но стоит понимать, что судьи Верховного суда были назначены Петром Порошенко и возглавляют его люди Порошенко, о чем неоднократно говорили активисты, в том числе - из Общественного совета добропорядочности. Они обращали внимание, что четверть служителей Фемиды были названы недопропорядочными, но действующий на тот момент президент их все равно назначил", - рассказал Фесенко в комментарии Главреду.

Политолог считает решение ВСУ "очень сомнительным, оно противоречит здравому смыслу и букве Конституции и закона".

Он обратил внимание на то, что сложившаяся ситуация продемонстрировала правовые коллизии и политические проблемы, но вина, в первую очередь, лежит на Верховном суде.

Читайте также"ЦИК и Верховный суд – детища Порошенко": адвокат Небесной сотни объяснил причину регистрации Клюева"И проблема судов осталась открытой, суды вроде как поменяли, но люди в них остались те же самые, как и влияние на суды", - говорит эксперт.

При этом он предположил, что в данной ситуации решение могло быть принято с помощью личных связей и выдвинул конспирологическую версию.

"Близкое к бывшему президенту руководство Верховного суда искусственно создает ситуацию для возбуждения общественного мнения. И Клюева и Шария специально зарегистрировали, чтобы провоцировать общественные настроения, и тем самым подыграть партии Порошенко, которая получит выгоду накануне предстоящих выборов. А если это приведет к политическому кризису, то партия Порошенко, у которой мало шансов, может каким-то образом прийти к власти", - добавил политолог.

При этом он резюмировал, что "это последствия судебных проблем, которые не были решены во время правления бывшего президента. И, как следствие, вернулись бумерангом".

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