Пробный шар: что стоит за скандалом вокруг Клюева, и как это поможет боевикам "ЛНДР"

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию экс-чиновника времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария как кандидатов в народные депутаты.

Причина такова: свидетели Госохраны беглого президента свидетельствуют, что Андрей Клюев сопровождал Януковича при пересечении границы с Россией.

История получила резонанс благодаря активистам — они собрались на акцию протеста в центре Киева и потребовали не пускать на выборы Клюева и Шария. До этого были и другие странные решения судов по Клюеву, но чиновники, депутаты и политики их не замечали.

ЦИК и Верховный суд, который и помог легализироваться Клюеву, подконтрольны Петру Порошенко. Поэтому решение зарегистрировать в кандидаты одиозных персонажей — вызывает немало вопросов. В том числе, указывает на полный провал судебной реформы. По одной из версий — сейчас ситуация выгодна бывшему президенту, который так не хочет уходить из власти, что используя повод попытки реванша, вызвался бы всех спасать. Второй вариант, отмечают эксперты, еще более опасен — суд создал прецедент, согласно которому боевикам из "ДНР" и "ЛНР" ничто не мешает избираться в украинский парламент.

Зашел через Донецк

Экс-глава администрации президента 54-летний Андрей Клюев, против которого в Украине открыты уголовные производства, а сам он прятался пять лет в России, имеет право баллотироваться в парламент. На основании такого решения, принятого Верховным судом, Центризбирком зарегистрировал кандидата в депутаты.

Новость вывела на улицы тысячи протестующих, ведь чиновник Януковича – не единственный, кто рвется к власти в Украине. Но права на это не имеет – так как не жил в Украине последние пять лет. Согласно официальным документам, которые предоставил адвокат беглеца, все это время он жил в Донецке. Мол, Донецк – это Украина, поэтому оснований не зарегистрировать Клюева — нет.

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Беглеца выдвинула в кандидаты Либеральная партия Украины, лидер которой - бывший нардеп-регионал Михаил Опанащенко. В случае регистрации в ЦИК кандидатура Клюева должна была появится в округе № 46, это Бахмут (бывший Артемовск) Донецкой области, где у бывшего чиновника сохранилось влияние.

Еще один скандальный кандидат, который возмутил украинцев, – Анатолий Шарий. Блогер убежал из Украины еще в 2012-ом, получил политические убежище в одной из стран Евросоюза. Он живет в Литве, критикует украинские власти и поддерживает политику "русского мира".

Заслуга Порошенко

Акцию "Терпеть больше нельзя!" даже попытался поддержать бывший президент Петр Порошенко. Но не очень удачно. Так как после призыва лидера Европейской солидарности поддержать Майдан, организаторы к названию акции добавили еще одну фразу "Батя, ты все просрал".

"Попытка зарегистрировать Клюева, Шария — это заслуга предыдущей власти Петра Алексеевича, который рассказывает, что у нас проведена судебная реформа. Но последствия этой реформы мы мы наблюдаем последние два месяца, когда суды, начиная от Барышевского районного и заканчивая Конституционным, выносят странные решения в пользу всевозможных реваншистов", - объясняет Главреду один из организаторов акции волонтер Роман Синицын.

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Он затрудняется сказать, кто виноват — ЦВК или Верховный суд. И объясняет — главное, чтобы этих людей не было в списках.

"Даже непросвещенному человеку понятно, что регистрация таких персонажей — противозаконна. Клюев, Шарий, бывший замгенпрокурора Ренат Кузьмин, экс-нардеп Александр Онищенко не проживали в Украине последние пять лет. И такой фактически плевок на закон мы наблюдаем уже не раз. И люди выходят на улицу потому что у нас не остается ни одного законного механизма что-то изменить или повлиять, только улица", - говорит волонтер.

Он отмечает, что, к сожалению, только так в стране можно обратить внимание на проблему или сдвинуть ее с мертвой точки. Подтверждение тому — снятие скандальных кандидатов с выборов.

Пеняют друг на друга

Сейчас в Верховном суде и ЦИК пеняют друг на друга. Председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович уверяет, что никто не обязывал ЦИК регистрировать Клюева и Шария кандидатами в депутаты, а только поручил продолжить рассмотрение их документов.

Член Центизиркома Леонтий Шипилов объясняет, что Верховный суд отверг все доказательства непроживания в Украине одиозных кандидатов.

"Решение и по Клюеву, и по Шарию, когда мы им отказывали в регистрации - были правомерными и законными, но судебные инстанции посчитали по-другому. Согласно Кодексу административного судопроизводства, решения, принятые Кассационным административным судом в составе Верховного суда, являются окончательными и обжалованию не подлежат. Если мы принимаем решение, которое идет вразрез с Верховным судом, мы совершаем правонарушение", - объяснил журналистам член ЦИК.

Грозит до 12 лет заключения

По данным начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, Клюев в 2014-ом покинул Украину минуя таможенный и приграничный контроль. И с того времени больше не появлялся.

В розыске СБУ чиновник находится с 28 февраля 2014-го – скрывается от органов прокуратуры. Также ищут родного брата Клюева Сергея - бывшего нардепа от Партии регионов. Он сбежал из страны в июне 2015-го.

Андрея Клюева называют одним из организаторов разгона Майдана, который произошел в ночь на 30 ноября 2013-го – именно тогда бойцы Беркута избили студентов. Еще одно уголовное дело связано с коррупцией – братья Клюевы, считают в ГПУ, незаконно завладели бюджетными средствами на сумму 170 млн. грн.

Адвокат Небесной сотни Виталий Титыч говорит, что последнее дело — весьма перспективное. Главное довести его до конца.

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"По Клюеву там серьезные вещи. Причем, не столько в деле пыток студентов и разгона мирных демонстрантов 30 ноября 2013-го, сколько в коррупционных преступлениях на 170 миллионов. И именно в этом деле Печерский суд давал разрешение проводить специальное досудебное расследование. И именно по этому делу Клюев находился в розыске Интерпола до марта 2019-го", - объясняет нам адвокат.

И добавляет, именно коррупционное дело — очень перспективное.

"Тот же Интерпол считает расследования по Майдану политическими мотивированными, и никого не ставят в розыск. А вот экономические преступления они проигнорировать не могут. И там достаточно доказательств, "клюевские схемы" очень примитивные, и он сильно не прятал следы. Статьи там тоже хорошие – грозит до 10-12 лет", - говорит Титыч.

Заминают в обмен на активы

В 2016-ом генпрокурор Юрий Луценко даже похвастался, что провел обыск и конфискацию в доме Клюева. На фото были десятки ваз, картин и других предметов искусства.

Правда, в том же году супруга Клюева Жанна обратилась в Обуховский райсуд Киевской области – чета делила квартиры, земельные участки в Козине (по соседству с Петром Порошенко) и автомобили. Тогда журналисты писали, что раздел имущества супруги устроили, чтобы избежать возможной конфискации.

Что касается "активности" Юрия Луценко, то в СМИ упоминалась тесная дружба с братьями Клюевыми.

"Именно с подачи тогдашнего секретаря СНБО в 2013 году Янукович помиловал нынешнего генпрокурора Юрия Луценко. К слову, дружеские отношения тянутся с 2002-го, когда Луценко был куратором донецкой ячейки Соцпартии, а Андрей Клюев, по слухам, ему помогал", - пишет один из новостных сайтов.

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Адвокат Виталий Титыч подтверждает: Клюев не исключение. И расследования в отношении беглых топ-чиновников заминают умышленно.

"Но в каждом конкретном деле по каждому конкретному персонажу позиция всех генеральных прокуроров, особенно последнего, заключалась в том, чтобы перекрышевать и помочь порешать. Все это время расследования шли до тех пор, пока персонажи с той стороны не предлагали порешать вопросы в обмен на активы, отжим бизнеса и передачу части своих долей. И после этого происходило блокирование уголовных производств. И это уже установлено. Сергей Горбатюк внес в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство о препятствовании осуществления расследования. Это все открытая информация, о которой мы говорим пять лет", - добавляет Титыч.

В распоряжении – вся Рублевка

В Генпрокуратуре говорят, что бывший глава АП сам предоставлял информацию о своем месте жительства. Это поселок Шульгино Одинцовского района под Москвой. Официальный адрес – ул. Лесная, 45.

"Небольшой клубный поселок расположился посреди соснового леса почти в самом начале Рублево-Успенского шоссе — в 8 километрах от МКАД. На территории в 8 гектар предусмотрено всего 17 домовладений. Поселок круглосуточно находится под охраной, попасть в него можно через два КПП. Здесь имеется собственный пруд, зона отдыха, спортивные и игровые площадки, а также стоянка для автомобилей гостей. Внутренней инфраструктуры нет — в распоряжении жителей вся Рублевка", - пишут на российских сайтах по продаже недвижимости.

А самый дешевый особняк обойдется здесь в 110 млн. рублей.

Примечательно, что по адресу, который указал в Подмосковье Клюев, числился другой человек – 82-летний Рудольф Копылов. Он бизнесмен, которого часто упоминали в списках российских миллиардеров. А вот популярным стал после скандала – Копылов с бизнес-партнером по фирме НПО Космос Андреем Черняковым взяли кредитов в банках на 60 млрд. рублей. Но деньги утекли за границу. Где на самом деле живет Клюев – не известно.

Кому это выгодно

Политолог Владимир Фесенко считает, что произошедшее - последствия того, что при Петре Порошенко так и не была проведена настоящая судебная реформа. И теперь ее результаты вернулись к нам бумерангом.

"Напомню, что сначала Центризбирком отказал в регистрации Андрею Клюеву и Анатолию Шарию, но под давлением Верховного суда вынужден были зарегистрировать, иначе грозили судебные иски. Ключевое решение о признании кандидатами все-таки зависело от Верховного суда, хотя сейчас они от него открещиваются. Мол, только рекомендовали повторно рассмотреть. Но стоит понимать, что судьи Верховного суда были назначены Петром Порошенко и возглавляют его люди Порошенко, о чем неоднократно говорили активисты, в том числе - из Общественного совета добропорядочности. Они обращали внимание, что четверть служителей Фемиды были названы недопропорядочными, но действующий на тот момент президент их все равно назначил", - говорит Фесенко.

По его словам, версии произошедшего разные, ведь решение суда — очень сомнительное и противоречит здравому смыслу, букве Конституции и закона.

"Нужно было доказать, что Клюева и Шария нет на территории Украины. Обычно это делается с помощью данных Госпрогранслужбы о пересечении границы. Не знаю, что там у блогера, но в ситуации с Клюевым не было отметки, что он покинул Украину. И это объяснимо — ведь он не проходил контроль. И формально это стало основанием - якобы он не покидал страну", - уточнил политолог.

Второй аргумент адвокатов Клюева таков: мол, он проживает в Донецке, а это территория Украины.

"Я не знаю,законно это или правомерно, но здесь можно ссылаться на "санкционный список" так называемой "ДНР", согласно которому Клюеву, как и другим личностям из команды Януковича, запрещен въезд на территорию "ДНР". То есть, проживать в Донецке он не может. И я не знаю — почему эти показания не приняли во внимание. Может у ЦИК и суда времени не хватило", - говорит Фесенко.

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Впрочем, добавляет, проблема судов осталась открытой, суды вроде как поменяли, но люди в них остались те же самые, как и влияние на суды.

"И в данной ситуации решение могло быть принято с помощью личных связей, такое может быть. Могла повлиять определенная политическая конъюнктура, когда судьи с антимайдановскими настроениями решили, что можно принимать какие угодно странные решения. А поводом стала перемена власти, при которой непонятно, что будет дальше. Существует и конспирологическая версия, что близкое к бывшему президенту руководство Верховного суда искусственно создает ситуацию для возбуждения общественного мнения. И Клюева и Шария специально зарегистрировали, чтобы провоцировать общественные настроения, и тем самым подыграть партии Порошенко, которая получит выгоду накануне предстоящих выборов. А если это приведет к политическому кризису, то партия Порошенко, у которой мало шансов, может каким-то образом прийти к власти", - резюмирует политолог.

Подготовка к легализации боевиков

С ним согласен и адвокат Небесной сотни Титыч, он подтверждает, что ЦИК и ВСУ — подконтрольны бывшему президенту.

"Детища Петра Порошенко, ЦИК и Верховный суд, сделали так, как надо определенным силам. Ведь решения в пользу таких персонажей, как Шарий и Клюев подняли волну. В СМИ заговорили о реванше, а все эти "порошенки" тут же вызвались нас спасать", - допускает Титыч.

Но он обращает внимание на другую важную деталь, которую сместили на Клюева.

"Понятно, что это заказное решение. И понятна природа заказа - он не касается Клюева как-то отдельно. Это пробный шар в контексте всех остальных персонажей, подозреваемых в подобных преступлениях. Поэтому это решение было очень важным. Позиция Клюева в судебном процессе была принята и воспринята Верховным судом. Речь идет о якобы проживании кандидата в Донецке. В решении говорится, что нахождение на оккупированной территории соответствует Конституции и законодательству, в частности про выборы народных депутатов", - объясняет Титыч.

И акцентирует внимание - вывод суда, что Клюев все это время находился на территории Украины - это очень опасный прецедент.

"Да, действительно это оккупированная территория и это территория Украины. Но законодательство не настолько тупое, как наши судьи. При допуске к выборам, кроме проживания на протяжении пяти лет, есть такое понятие - имеет право голоса. В соответствии с законом про гражданство Украины – это правовая связь с украинским государством, которая отображается во взаимных правах и обязательствах. И очевидный факт, что лицо, которое находится на временно-оккупированных территориях, не является частью правовой системы Украины. И не может быть в нашей системе привлечено к тем процедурам, к которым привлекается обычный гражданин. И эта связь про право голоса, которая указана как обязательный ценз, была утрачена. Уже нет взаимных прав и обязательств, этот сегмент нарушен", - объясняет юрист.

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Апелляционный административный суд, который в первой инстанции принимал такое решение, мог ошибиться, ведь это суд факта, и он мог такую глупость написать, но Верховный суд должен был все эти моменты рассмотреть - ведь это суд права.

"Конечно, наши депутаты много говорили на протяжении пяти лет о правовом режиме оккупированных территорий, в том числе о статусе в контексте выборов, социальных прав и гарантий. Но все это до сих пор не урегулировано. И как раз Верховный суд эти пробелы законодательства и должен был заполнить. А вот формулировка в решении суда, что "это территории Украины", является подготовкой к кладке для реализации так называемых минских соглашений в части легализации депутатов из бандформирований", - говорит Титыч.