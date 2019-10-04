Кучма – первый президент и 300 нардепов: помощница Тищенко дала первое интервью

Марьяна Михолап / instagram.com/mymarusia

Недавно назначенная помощницей народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко Марьяна Михолап дала первое интервью. Так, у 22-летней красотки есть проблемы с историей Украины, а также девушка мало осведомлена о структуре украинского парламента.

Журналист издания Обозреватель спросил у Михолап, кто же был первым президентом Украины. Казалось бы, простой вопрос, но он вызвал у девушки замешательство:"Кучма. Нет, нет, нет… Сейчас, его Леонид звали. Я точно помню, дайте секунду. Кучма был очень долго".

На вопрос о количестве народных депутатов в Верховной Раде новоиспеченная помощница Тищенко также не смогла ответить.

"Я знаю, что сократили, сейчас 300… От Слуги народа зашло 242 депутата", - сообщила Михолап.

Стоит отметить, что в парламенте всего 424 нардепа, из них - 254 от Слуги народа.

Кроме того, Михолап рассказала немного и о себе. Девушка закончила Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана с красным дипломом. Училась она по специальности "Экономическая кибернетика".

По словам помощницы Тищенко, она интересовалась политикой еще со школы. Девушка была президентом гимназии, а также была членом Печерского районного совета лидеров. Помимо этого, она участвовала в модели ООН.

На данный момент ее работа заключается в создании фото и видео контента, а также в общении со СМИ в качестве пресс-секретаря.

Напомним, что ресторатор, телеведущий и депутат-мажоритарщик от партии президента Слуга народа Николай Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап.